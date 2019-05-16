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Загитова утешила плачущую 8-летнюю поклонницу

Девочка расстроилась, что не успела сделать фото с любимой фигуристкой.

Загитова утешила плачущую 8-летнюю поклонницу
Алина Загитова/globallookpress.com

На фанатской страничке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Instagram появился трогательный рассказ о том, как спортсменка пожертвовала личным временем ради восьмилетней девочки. Эта история случилась в Краснодаре, где в апреле состоялось шоу Этери Тутберидзе, в котором приняли участие ее звездные ученики. Загитова была, конечно, среди них.

После выступления фигуристка быстро вышла из здания и села в «Мерседес». Она торопилась, поэтому не стала раздавать автографы и фотографироваться с фанатами. Одна из поклонниц, восьмилетняя девочка, заплакала, потому что не успела сделать совместный снимок со звездой. Загитова тут же попросила остановить микроавтобус. Она пригласила девочку в машину и сфотографировалась с ней на память. Ребенку в подарок от звезды достался плюшевый заяц.

Отметим, что недавно Алина Загитова попала в не очень приятную историю. Девушка в сторис своего Instagram выложила видеозапись, где она едет за рулем автомобиля. Все помнят, что фигуристке 16 лет, а садиться за руль в нашей стране можно только по достижении совершеннолетия.

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Алина ЗагитовакраснодарЭтери Тутберидзе
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Загитова утешила плачущую 8-летнюю поклонницу
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