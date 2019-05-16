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«У меня появился артистический азарт»: Гвердцители до сих пор вспоминает работу с Дюжевым

Певица и актер много лет назад стали победителями проекта «Две звезды».

«У меня появился артистический азарт»: Гвердцители до сих пор вспоминает работу с Дюжевым
Тамара Гвердцители и Дмитрий Дюжев/

Певица Тамара Гвердцители стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Артистка заявила, что одним из самых ярких моментов в ее работе на телевидении стало совместное выступление на проекте «Две звезды» с актером Дмитрием Дюжевым. Они стали победителями шоу.

«У меня появился артистический азарт. Мы оба очень болели за этот проект и отдавали все силы. Репетировали в день по четыре часа. До этого шоу мы совсем не знали друг друга, а после даже стали вместе гастролировать. Наши композиции были хорошо продуманы. Он — непрофессиональный вокалист, но мы очень хорошо дополняли друг друга. Именно поэтому и смогли одержать победу», — заявила артистка.

Певица добавила, что для нее всегда было важно полностью раскрыть своего партнера. Кстати, за свою карьеру Гвердцители спела дуэтом со многими звездами отечественной эстрады. К примеру, есть совместная композиция со Стасом Михайловым. По ее признанию, сперва эта идея ей казалась чересчур смелой. «Мы познакомились уже на записи песни. Были определенные сомнения, что все получится. Все-таки мы совершено разные исполнители. Однако в итоге все удалось», — сказала певица.

Также в репертуаре певицы есть совместные дуэты с Олегом Газмановым и рок-группой «Би-2». Она отметила, что всегда инициатива записать песню исходила от мужчин.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Дмитрий ДюжевТамара Гвердцители
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«У меня появился артистический азарт»: Гвердцители до сих пор вспоминает работу с Дюжевым
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