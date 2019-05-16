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Звезда «Теории большого взрыва» пообещала захватывающий финал шоу

Фанатам придется попрощаться с любимыми героями.

Звезда «Теории большого взрыва» пообещала захватывающий финал шоу
"Теория большого взрыва": кадр из сериала

Сериал «Теория большого взрыва» продолжает оставаться на вершинах рейтингов более десяти лет. Однако уже на этой неделе поклонникам придется навсегда расстаться с любимыми героями.

Телеканал CBS покажет финальную серию шоу в четверг, 16 мая. Исполнительница одной из главных ролей Кейли Куоко в своем Instagram написала: «Вы не захотите это пропустить».

Актриса выложила ролик о завершении шоу, где она говорит, что уже совсем скоро они раскроют последние секреты и попрощаются со своими зрителями навсегда. По голосу слышно, что Кейли тяжело сдерживать слезы.

В беседе с Associated Press Куоко предположила, как должен закончиться один из самых популярных ТВ-проектов.

«Это должно закончиться сценой за общим столом, где мы, как и всегда, будем есть китайскую еду», — сказала она.

Звезда шоу призналась, что окружающие относятся к ней сейчас бережно, потому что понимают, что для нее расстаться с сериалом непросто. Ее партнер по сериалу Джим Парсонс, исполнитель роли Шелдона, отметил, что финал сериала напоминает обряд посвящения в твою собственную жизнь.

«И, как и в других «обычных обрядах посвящения», будь то бар-мицва, свадьба или выпускной вечер, здесь присутствует чувство выполненного долга. В такие моменты люди тоже склонны плакать, даже если они счастливы и знают, что все в порядке и жизнь должна идти своим чередом», — заключил он.

Напомним, за все время работы «Теория большого взрыва» была 52 раза номинирована на премию «Эмми» и десять становилась их лауреатом.

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Джим ПарсонсКейли Куокосериал "Теория Большого взрыва"
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Звезда «Теории большого взрыва» пообещала захватывающий финал шоу
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