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«Люди ассоциируют зло с храмом»: Водонаева высказалась о «бунте» в Екатеринбурге

Телеведущая и модель считает, что стоит прислушаться к мнению возмущающихся.

«Люди ассоциируют зло с храмом»: Водонаева высказалась о «бунте» в Екатеринбурге
Алена Водонаева/globallookpress.com

Телеведущая Алена Водонаева в Instagram высказалась по поводу ситуации со строительством храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга. Она считает, что данные стычки – это не про экологию и защиту парков. В данном случае, как утверждает бывшая участница проекта «Дом-2», весь мир наблюдает равнодушие власти и представителей церкви.

Модель не понимает, почему представители церкви говорят о «законности стройки», а не об абсурдности ситуации. «Люди ассоциируют зло с храмом. Такого быть не должно», — сказала она, осудив власть, которая выводит на улицы силовиков. Ведущая считает, что нельзя уничтожать в людях веру агрессией. Также она напомнила, что в России очень много полицейских, которым надо чем-то заниматься. Поэтому они с жестокостью борются с протестантами. Силовикам, как она считает, нужно еще дождаться очереди на льготное жилье.

Напомним, что в центре уральской столицы продолжается противостояние защитников сквера и ОМОНа. Начались аресты зачинщиков беспорядков. Минувшей ночью в сторону стражей правопорядка полетели дымовые шашки. В ответ полицейские оттеснили людей с места стройки.

По поводу скандала уже высказывались звезды шоу-бизнеса. Например, певица Вика Цыганова уверена, что протестантам платят деньги. Причем она даже назвала расценки. А вот экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец сказал, что в данной ситуации сторонам нужно сохранять человеческое лицо и не поддаваться на провокации. Он признал, что храм в центре города после скандала будет неуместен.

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Алена ВодонаеваЕкатеринбургстроительство храма
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«Люди ассоциируют зло с храмом»: Водонаева высказалась о «бунте» в Екатеринбурге
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