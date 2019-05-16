Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи

У герцогинь появилось куда больше общих тем для общения.

С того самого момента, как принц Гарри представил семье свою избранницу, в СМИ не утихали слухи о противостоянии и соперничестве между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Однако рождение малыша очень повлияло на герцогиню Сассекскую и сблизило ее с Кейт.

Как сообщает US Weekly со ссылкой на источник во дворце, материнство Меган сказалось на ее отношениях с Миддлтон.

«Меган и Кейт будут проводить гораздо больше времени вместе. Теперь, когда их связывает материнство, они стали ближе, чем когда-либо», — заявил источник.

Он также отметил, что для Маркл очень важно, чтобы сын знал корни, потому в недалеком будущем герцогиня намерена познакомить Арчи с Америкой.

«Для Меган также важно, чтобы Арчи узнал историю ее семьи, а не только королевских предков, поэтому она планирует отправиться с ним в поездку в Лос-Анджелес, как только он чуть подрастет», — прокомментировал источник.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон впервые познакомилась с новорожденным племянником мужа. Когда Арчи только родился, герцогиня не скрывала радости, отметив, что малыш выбрал чудесное время, чтобы появиться на свет.