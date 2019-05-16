Десятилетняя дочь Игоря Саруханова выпустила первый видеоклип

Любовь пошла по стопам отца и в будущем хочет стать певицей.

Певец Игорь Саруханов в Instagram рассказал, что его десятилетняя дочь Любовь выпустила первый видеоклип. «У Любочки, моей старшей доченьки, грядет еще одно большое событие — первый настоящий видеоклип! «Белая кошка» уже в монтаже, всей нашей семье не терпится увидеть результат!» — заявил он.

На опубликованных фотографиях можно увидеть старшую дочь Саруханова. Девочка держит на руках белую кошку и поет. На подтанцовке — сверстницы девочки.

Отметим, что некогда популярный музыкант, песни которого распевала вся страна, женат на члене Союза художников России Татьяне Сарухановой. Она на 12 лет моложе музыканта. При этом в семье есть еще один ребенок – младшая дочь Розалия. Девочке четыре года.

Десятилетняя дочь Саруханова ранее попробовала свои силы в качестве модели. В прошлом году девочка впервые вышла на сцену и спела перед публикой. Она исполнила композицию «День без тебя».