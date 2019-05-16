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Королевский эксперт: «Меган Маркл сейчас могущественней, чем когда-либо»

По словам Анны Уайтлок, это обстоятельство стоит учитывать другим членам королевской семьи.

Королевский эксперт: «Меган Маркл сейчас могущественней, чем когда-либо»
Меган Маркл. фото:globallook.com

Британский королевский историк Анна Уайтлок недвусмысленно дала понять, что бывшая американская актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл обладает серьезным влиянием на мужа. И это надо учитывать и другим представителям королевской семьи.

«Сейчас все карты относительно супруга в ее руках, — отмечает эксперт. – И в настоящее время Меган находится в более могущественном положении, чем когда-либо. Она замужем за Гарри, который любит и обожает ее. Герцогиня же, в свою очередь, очень популярна в СМИ, тем более сейчас, когда она родила ребенка».

Еще со времен вступления в королевскую семью Меган сразу начала активно себя вести. Не меньшей активностью и умением манипулировать всеми она отличалась и в годы выстраивания своей актерской карьеры, пишет Еxpress.co.

Кроме того, Маркл уже имеет поддержку старших представителей королевской семьи. Кроме благосклонности королевы, весьма лестно о ней высказывается и принц Чарльз, называющий ее «вольфрамом» за выносливость и считающий, что герцогиня Сассекская стала настоящей надежной опорой для его сына Гарри.

Напомним, 6 мая Меган Маркл родила своему мужу сына, которого супруги назвали Арчи. Молодые родители уже успели показать малыша поданным, а также членам королевской семьи. Не познакомились с малышом пока только дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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Британская королевская семьяМеган Маркл последние новостипринц Гарри
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Королевский эксперт: «Меган Маркл сейчас могущественней, чем когда-либо»
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