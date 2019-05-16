«Похожа на Пугачеву»: поклонники оценили новое фото Екатерины Варнавы с челкой

Екатерина Варнава получила большую известность после участия в телепроекте Comedy Woman на ТНТ. Стройная высокая брюнетка не могла остаться незамеченной зрителями. Сейчас Варнава — успешная актриса и телеведущая.

Однако ее внешность часто становится поводом для дискуссий в Сети. Так, поклонники периодически обсуждают чрезмерную худобу Екатерины.

В этот раз бывшая КВНщица разместила на своей странице в соцсети Instagram новое селфи, на котором она снова предстала с челкой. Многие подписчики посчитали, что в таком образе Варнава сильно напоминает молодую Аллу Пугачеву, и написали ей о невероятном сходстве в комментариях.

«На Пугачеву похожа», «Как-то между Пугачевой и Орбакайте», «Пугачеву напомнила почему-то))», «Вы здесь похожи на Аллу Пугачеву))», «Пугачева))», «Как Пугачева», — единогласно заметили поклонники.

Многие также написали, что на этом фото Варнаву просто не узнать. Напомним, ранее поклонники ставили участнице Comedy Woman в укор то, что она слишком увлеклась диетами и похудением. Многие советуют перестать ей худеть.