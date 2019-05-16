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У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле

С недугом певцу помогала справляться семья.

У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле
Олег Газманов/фото: globallook.com

Российский певец Олег Газманов – человек для прессы закрытый. Свою личную жизнь артист старается оберегать, но вот для Леры Кудрявцевой, ведущей популярной программы «Секрет на миллион», сделал исключение.

Одной из первых громких новостей стала новость о серьезном недуге, который не так давно у звезды диагностировали медики – опухоль на голосовых связках. Олег откровенно признался, что известие стало для него серьезным ударом. Но руки он опускать не стал, кроме того, в борьбе с болезнью ему помогала семья – супруга Марина и дети.

Напомним, со своей второй супругой музыкант познакомился в 1989 году в Воронеже. Она родила Газманову дочь, которая сейчас уже учится в школе. Кроме того, артист усыновил сына Марины от ее первого брака. Парю уже 21 год, но Олег продолжает активно участвовать в воспитании молодого человека так же, как и сына от первого брака – Родиона, отмечает кр.ru.

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Тэги:

болезнь артистаОлег ГазмановПрограмма "Секрет на миллион"
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У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле
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