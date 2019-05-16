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«Не будет он плюсом к карме»: Бобунец высказался о строительстве храма в центре Екатеринбурга

Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» считает, что многие работают в этой истории на резонансный контент.

«Не будет он плюсом к карме»: Бобунец высказался о строительстве храма в центре Екатеринбурга
Сергей Бобунец/instagram.com/sergey_bobunets/

Бывший лидер рок-коллектива «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец высказался в Instagram по поводу начала строительства храма святой Екатерины в центре уральской столицы на месте сквера. По его словам, уже второй день его атакуют журналисты, в том числе зарубежные, и просят комментарии.

Бобунец считает, что от этой истории противостояния нельзя вот так просто взять и «отмазаться» ни одной из сторон конфликта. Храм на месте сквера необязателен. Больше пользы он бы принес в другом месте. «Не будет он плюсом к карме», — сказал певец. В то же время он считает, что многие работают на резонансный контент и пиарятся на этой истории.

Кроме того, Бобунец резко осудил тех, кто говорит следующие слова: «Кто не скачет – тот за храм». Он считает, что это вообще ниже плинтуса. Музыкант призвал всех уральцев быть бдительными и мудрыми. Делать паузы, прислушиваться к внутреннему голосу и не поддаваться на провокации. Он считает, что Екатеринбург — город хороших и умных людей.

Отметим, что в центре уральской столицы уже несколько дней идут противостояния полиции, ОМОНа и местных жителей, которые протестуют, что на месте сквера власти при помощи денег олигархов собираются строить храм святой Екатерины. Проходят задержания уральцев. Отметим, что накануне в сотрудников ОМОНа полетели дымовые шашки. В ответ силовики провели очередные аресты особенно ретивых защитников сквера.

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ЕкатеринбургСергей Бобунецстроительство храма
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«Не будет он плюсом к карме»: Бобунец высказался о строительстве храма в центре Екатеринбурга
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