НОВОСТИ

«Уронил забор – 2000, забрали в полицию – 5000»: Цыганова рассказала о «прейскуранте» защитников сквера в Екатеринбурге

Певица считает, что в уральской столице используются современные западные технологии протеста.

«Уронил забор – 2000, забрали в полицию – 5000»: Цыганова рассказала о «прейскуранте» защитников сквера в Екатеринбурге
Вика Цыганова/globallookpress.com

Певица Вика Цыганова в Instagram высказалась о ситуации вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге и протестов по этому поводу местных жителей. Она считает, что защитники сквера – это фейк. Как уверяет исполнительница, в уральской столице используются технологии по отжатию и зарабатыванию денег.

Артистка заявила, что ранее считала тех, кто защищает сквер в Екатеринбурге «заблудшими овцами», однако после общения с неким человеком она изменила свое мнение. Тех, кого ранее она считала заблудшими овцами на самом деле оказались «проплаченными козлами и козами».

«Там на всё оказывается есть прейскурант! Цены указаны условно. Уронил забор — получи 2000, забрали в полицию — заработал 5000, плюнул в полицейского — 3000 и так далее! Всё естественно снимается на видео и фиксируется для отчёта! Ещё раз повторюсь – это современные западные технологии протеста! Украинский майдан был организован почти по той же схеме и финансировался из того же корыта. Главное — «качать лодку»», — уверяет певица.

Цыганова считает, что если строители храма были никому не известны и не состоятельны, то и протеста не было. Также она вспомнила, что когда-то сама строила храм в парке на улице Ясной, но никаких протестов не было. Она считает, что отцы уральского стихийного митинга знают цену самого протеста. Чем больше протест, тем выше цена. Если о ней удастся договориться, то протест исчезнет на следующий день. Она считает все происходящее — вымогательством. «Исполнители шоу», как она уверяет, получают свою мерзкую зарплату за мерзкие дела. Их она назвала «продажными тварями». При этом «идейных глупцов», кто протестует бесплатно, она попросила не обижаться.

Напомним, что в Екатеринбурге уже несколько дней идет противостояние между защитниками сквера и сотрудниками полиции и ОМОНа. Состоялись уже первые задержания. Часть уральцев протестует, что на месте сквера в центре города власти собираются строить храм.

Вам может быть интересно:

Ургант высмеял «православных бойцов», охраняющих строительство храма в Екатеринбурге «Гребем дальше»: Цыганова поздравила Конюхова, который завершил пятимесячное плавание Сергей Зверев получил повестку в полицию после одиночного пикета на Красной площади

Тэги:

акция протестаВика ЦыгановаЕкатеринбург
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Уронил забор – 2000, забрали в полицию – 5000»: Цыганова рассказала о «прейскуранте» защитников сквера в Екатеринбурге
Интересно?
Поделись с друзьями: