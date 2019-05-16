«Уронил забор – 2000, забрали в полицию – 5000»: Цыганова рассказала о «прейскуранте» защитников сквера в Екатеринбурге

Певица Вика Цыганова в Instagram высказалась о ситуации вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге и протестов по этому поводу местных жителей. Она считает, что защитники сквера – это фейк. Как уверяет исполнительница, в уральской столице используются технологии по отжатию и зарабатыванию денег.

Артистка заявила, что ранее считала тех, кто защищает сквер в Екатеринбурге «заблудшими овцами», однако после общения с неким человеком она изменила свое мнение. Тех, кого ранее она считала заблудшими овцами на самом деле оказались «проплаченными козлами и козами».

«Там на всё оказывается есть прейскурант! Цены указаны условно. Уронил забор — получи 2000, забрали в полицию — заработал 5000, плюнул в полицейского — 3000 и так далее! Всё естественно снимается на видео и фиксируется для отчёта! Ещё раз повторюсь – это современные западные технологии протеста! Украинский майдан был организован почти по той же схеме и финансировался из того же корыта. Главное — «качать лодку»», — уверяет певица.

Цыганова считает, что если строители храма были никому не известны и не состоятельны, то и протеста не было. Также она вспомнила, что когда-то сама строила храм в парке на улице Ясной, но никаких протестов не было. Она считает, что отцы уральского стихийного митинга знают цену самого протеста. Чем больше протест, тем выше цена. Если о ней удастся договориться, то протест исчезнет на следующий день. Она считает все происходящее — вымогательством. «Исполнители шоу», как она уверяет, получают свою мерзкую зарплату за мерзкие дела. Их она назвала «продажными тварями». При этом «идейных глупцов», кто протестует бесплатно, она попросила не обижаться.

Напомним, что в Екатеринбурге уже несколько дней идет противостояние между защитниками сквера и сотрудниками полиции и ОМОНа. Состоялись уже первые задержания. Часть уральцев протестует, что на месте сквера в центре города власти собираются строить храм.