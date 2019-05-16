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Беспрецедентные шаги: стало известно, как на самом деле Елизавета II относится к Меган Маркл

По словам королевских биографов, ради младшего внука Ее Величество готова на все.

Беспрецедентные шаги: стало известно, как на самом деле Елизавета II относится к Меган Маркл
королева Елизавета II / фото: globallook.com

Любовная история Меган Маркл и принца Гарри явственно показала, что сказка может стать реальностью. Еще в июле 2016 года американская актриса, прогуливаясь по Лондону, была случайно представлена принцу их общим другом, как уже в ноябре 2017-го было объявлено о помолвке пары, 19 мая 2018 года в Виндзорском замке состоялась пышная свадьба, а неделю назад супруги показали публике своего первенца Арчи.

Стремительность развития отношений, как оказалось, не стало проблемой для королевы. Хотя, если вспомнить один из предыдущих романов Гарри, то прежде, чем представить свою подругу Челси Ее Величеству, прошло несколько лет. А еще одна девушка Крессида за все время двухлетнего романа с принцем, так и не удостоилась чести познакомиться с Елизаветой II, пишет Еxpress.со.

А вот с Маркл история совершенно другая. Королева встретилась с ней спустя всего несколько месяцев после знакомства с герцогом Сассекским. Королевские биографы отмечают, Меган настолько впечатлила королеву, что после помолвки пары она предприняла беспрецедентный шаг, пригласив будущих супругов провести вместе Рождество в Норфолке, в Сандрингеме, хотя это разрешено только официальным женам и мужьям.

«Мне сказали, что королева чувствовала следующее: «Она готовится отдать все для своего внука», — отмечает Кэти Николл.

И вообще, с тех пор как голливудская актриса вошла в королевскую семью, она действительно, кажется, очень сблизилась с Ее Величеством. Поговаривают, что Маркл называет Елизавету II «мамой». Это имя королеве в свое время дала еще принцесса Диана.

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Беспрецедентные шаги: стало известно, как на самом деле Елизавета II относится к Меган Маркл
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