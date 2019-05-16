Беспрецедентные шаги: стало известно, как на самом деле Елизавета II относится к Меган Маркл

По словам королевских биографов, ради младшего внука Ее Величество готова на все.

Любовная история Меган Маркл и принца Гарри явственно показала, что сказка может стать реальностью. Еще в июле 2016 года американская актриса, прогуливаясь по Лондону, была случайно представлена принцу их общим другом, как уже в ноябре 2017-го было объявлено о помолвке пары, 19 мая 2018 года в Виндзорском замке состоялась пышная свадьба, а неделю назад супруги показали публике своего первенца Арчи.

больше по теме Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с новорожденным сыном Меган Маркл До этого маленького Арчи поприветствовали королева Елизавета II и ее супруг.

Стремительность развития отношений, как оказалось, не стало проблемой для королевы. Хотя, если вспомнить один из предыдущих романов Гарри, то прежде, чем представить свою подругу Челси Ее Величеству, прошло несколько лет. А еще одна девушка Крессида за все время двухлетнего романа с принцем, так и не удостоилась чести познакомиться с Елизаветой II, пишет Еxpress.со.

А вот с Маркл история совершенно другая. Королева встретилась с ней спустя всего несколько месяцев после знакомства с герцогом Сассекским. Королевские биографы отмечают, Меган настолько впечатлила королеву, что после помолвки пары она предприняла беспрецедентный шаг, пригласив будущих супругов провести вместе Рождество в Норфолке, в Сандрингеме, хотя это разрешено только официальным женам и мужьям.

«Мне сказали, что королева чувствовала следующее: «Она готовится отдать все для своего внука», — отмечает Кэти Николл.

И вообще, с тех пор как голливудская актриса вошла в королевскую семью, она действительно, кажется, очень сблизилась с Ее Величеством. Поговаривают, что Маркл называет Елизавету II «мамой». Это имя королеве в свое время дала еще принцесса Диана.