«Ой, все, ушел плакать»: россияне попали в число самых некрасивых наций в мире

Наши граждане отнеслись к спорному утверждению с юмором.

Самые некрасивые нации определили пользователи британского сайта знакомств Beautiful People («Красивые люди», англ. — Ред.), позиционируемый, как платформа исключительно для красивых людей. Примечательно, что зарегистрированные на нем люди, сами принимают решение о принятии в своеобразный клуб новых членов, оценивая внешние данные кандидатов. Заявку от желающего попасть в клуб «красавчиков» аудитория рассматривает в течение двух суток.

Как отмечает таблоид Mirror, за 17 лет своего существования, Beautiful People отказал в регистрации восьми с половиной миллионам человек, при этом зарегистрированными пользователями ресурса стали больше одного миллиона человек. Среди причин отказа в регистрации называются плохая кожа, большой нос, жидкие волосы, полнота или чрезмерная худоба.

В основном «фейс-контроль» не проходят сами британцы, которые «славятся» по всему миру плохими зубами, пишет издание. Кроме того, среди некрасивых мужчин пользователи сайта назвали мужчин из России, Польши, Индии и Филиппин. А вот наиболее привлекательными стали шведы и норвежцы.

Кстати, россияне с большой долей юмора отнеслись к новости. Ленты новостных сайтов и соцсети пестрят всевозможными комментариями на эту тему.

«Ой, всё. Ушёл плакать», — написал Антон Говорухин.

«Россияне очень даже красивые, просто у большинства на аватарке выхухоль», — заявила Татьяна З.

«Эти санкции мы точно не переживем», – пошутил пользователь Сергей Шмидт. – «Сейчас пойду жене скажу, что она самая некрасивая. Нет, лучше я самый некрасивый. Иначе мне будет трындец».

«Ну чего уроды, какие мысли на сей счет?», — приводит слова комментатора Максима Максимова РЕН ТВ.

«Русские, белорусы и украинцы — из самых красивых наций в мире. Это давно признанный факт», — цитируют еще одного пользователя «Известия».