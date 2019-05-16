«Отрицание, гнев, депрессия»: Равшана Куркова рассказала, как приучила себя к спорту

Актриса Равшана Куркова в свои 38 лет неизменно вызывает восхищение своих поклонников и подписчиков в социальной сети Instgaram. И все – по делу, все справедливо. Талантливая, успешная, молодая, стройная. Последнее обстоятельство интересует фанатов звезды экрана особенно – поклонники постоянно интересуется, как артистке удается иметь такую точеную фигурку.

Равшана, конечно, нередко делится секретами своей красоты. Однако, свой новый пост в популярной социальной сети она посвятила психологическим проблемам, с которыми в свое время столкнулась она сама, решив заниматься спортом.

«Нет, я не всегда обожала спорт. Сначала я прошла все стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие», — вспоминает свои эмоции актриса, перечисляя распространенные доводы «против». – «Это когда «зачем потеть в спортзале, если повезло с генетикой?», «бОльшую часть в жизни мы проводим в одежде, можно же выбрать комплиментарный фасон», «ну нереально найти в диком рабочем графике свободные 4-5 часов в неделю (не считая еще времени, потраченного в дороге)!» и так далее».

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Но, как отмечает звезда, когда через пару месяцев к ней вернулась талия 10-летней давности, в процесс втягивалось легче. А чтобы не было скучно, Равшана советует менять спортзалы, виды тренировок, инструкторов, пока не найдется свой.

«Когда видишь, как реально меняется твоё тело, с какой благодарностью оно реагирует на новый график жизни — уже не можешь от этого отказаться. Спорт становится не просто такой же частью твоей жизни, как и чистка зубов или приготовление завтрака/ужина. Он становится радостью, лучшим другом, возможностью в этот час отключиться от всех вопросов и просто заниматься собой», — заключает актриса.