Семен Слепаков намекнул на возможное продолжение шоу «Наша Russia»

Как известно, ситком «Наша Russia» впервые вышел на канале ТНТ около 13 лет назад, в 2006 году. И моментально стал суперпопулярным. Цитаты колоритных персонажей, которых уморительно играли Сергей Светлаков и Михаил Галустян, тут же уходили, как говорится, в народ, да и герои шоу со временем стали нарицательными.

Пять сезонов ситкома прошли «на ура». Позднее вслед за шоу на экраны вышел полнометражная комедия «Наша Russia: Яйца судьбы» и телесериал «Бородач». Накануне поклонники программы заволновались, прочитав новый пост одного из авторов «Нашей Russia» Семена Слепакова, который намекнул на возможное продолжение популярного шоу.

«Привет, народ! Как думаете, сделать новый сезон «Наша Russia»? С совершенно новыми персонажами. Если да, то кто сейчас герои нашего времени? PS: Кроме депутата Госдумы Василия Власова. Он уже точно будет», — отметил сценарист.

На эту публикацию, кстати, откликнулся и звезда ситкома Михаил Галустян, который настаивает, что сериал закрыли «безнаказанно». А подписчики наперебой стаи предлагать новых героев, среди которых оказались, различны коучи, веганы и йоги, два футболиста в СИЗО, мамаши с чатами детских садов и школ, люди, постоянно рассуждающие о политике.