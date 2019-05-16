На съемках продолжения «Гардемаринов» в интимных сценах Боярского дублирует декоратор Яша

Известный кинорежиссер Светлана Дружинина в свое время порадовала поклонников фильма о троице гардемаринов новостью о том, что приступила к продолжению съемок исторической саги. И теперь делится интересными моментами со съемочной площадки в Севастополе со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

На этот раз режиссер опубликовала забавное видео, с участием Михаила Боярского в костюме и гриме и мужчины, внешне похожего на 69-летнего актера, но явно моложе него. Как рассказывает Дружинина, второй, менее известный мужчина — это декоратор Яша. Но Михаил Боярский, перебивая ее, сам признался, что декоратор иногда дублирует его в интимных сценах.

И затем с хохотом завершает: — Так что мне не повезло: чуть не получается, а он, раз фить-фить!

Напомним, согласно сюжету, герой Михаила Боярского, Серж Де Брильи, мужчина весьма любвеобильный. И хотя в одной из предыдущих частей фильма он погибает, Дружинина, как и обещала фанатам, воскресила его.