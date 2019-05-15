Настя Ивлеева недовольна своей игрой в сериале «Туристическая полиция»

Телеведущая призналась, что киносъёмки ей приходилось совмещать с участием в передаче «Орёл и решка», что сказалось на качестве ее актерского дебюта.

Настя Ивлеева смогла одновременно покорить Интернет и телевидение. Она развлекает юмористическими скетчами более 11 миллионов подписчиков в Instagram, запустила уникальное Youtube-шоу «AgentShow», но больше всего запомнилась зрителям благодаря участию в передаче о путешествиях «Орёл и решка».

Недавно Ивлеева дебютировала и как актриса, сыграв главную роль в сериале «Туристическая полиция». После выхода первого сезона телеведущая призналась, что недовольна своей актёрской игрой. Настю Ивлееву смущало, что её окружают профессиональные актёры, в то время как у неё было недостаточно опыта.

У ведущей даже не было времени для репетиций, поскольку одновременно она снималась в сериале и в «Орле и решке». Три недели она путешествовала по миру и успевала спать два-три часа в сутки, затем на неделю прилетала в Сочи, чтобы отсняться в своих сценах в «Туристической полиции».

Насте Ивлеевой пришлось несколько раз чередовать съёмки. По словам телеведущей, из-за жёсткого графика у неё всё мешалось в голове. В «Орле и решке» нужно импровизировать, в сериале – играть роль. Отсутствие опыта и занятость сказались на результате актёрской игры.