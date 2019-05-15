Мать финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима высказала мнение об итогах шоу

Гульмира Алибек уверена, что ее сын получил бы не меньше голосов, чем Микелла Абрамова, если бы учитывались СМС из Казахстана.

Победительницей шестого сезона программы «Голос. Дети» стала 11-летняя Микелла Абрамова. Девочка победила с большим отрывом и набрала 56,5% голосов. После финала разгорелся скандал. Юная певица является дочерью Алсу и влиятельного бизнесмена Яна Абрамова. Многие зрители обвинили звездную пару в махинациях с голосованием и потребовали перепроверки результатов.

Фаворитом финала шоу считался Ержан Максим из Казахстана. Многие считают, что именно он и заслужил победу на конкурсе. Сам мальчик дружит с Микеллой и считает, что все прошло честно. Его мнение поддерживает и мама Гульмира Алибек.

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По ее мнению, дочь Алсу получила победу благодаря поддержке друзей и коллег певицы. Также женщина отметила, что Ержан Максим мог бы вырваться вперед, но во время конкурса не учитывались СМС из Казахстана. Об этом организаторы проекта «Голос. Дети» предупредили за день до финала. Даже на территории России зрители могли голосовать не со всех сотовых операторов, передает слова Алибек портал Лента.ру.