Танцы, ужин, букет роз: Ольга Бузова провела вечер в Санкт-Петербурге с бывшим возлюбленным

Певица в компании Тимофея Майорова повеселилась на вечеринке и прогулялась по городу.

Как ни парадоксально, Ольга Бузова не встретила на «Доме-2» свою любовь, но смогла прославиться и стать одной из ведущих шоу.

Накануне артистка сообщила, что пришла на телестройку ровно 15 лет назад. Она даже поделилась архивными снимками, на которых запечатлена еще в очках и со светлыми локонами. О своем бывшем муже Дмитрии Тарасове девушка предпочитает не вспоминать.

При этом она совершенно не скрывает, что ей не хватает надежного мужского плеча.

33-летняя Бузова сейчас много гастролирует. У нее, по собственному признанию, нет свободного времени ни на сон, ни на маникюр. Однако выглядит поющая телеведущая всегда безупречно.

На днях она приехала в свой родной Санкт-Петербург, где очень любит бывать, так как там живут ее близкие. Однако вечер вторника Ольга провела в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, что насторожило поклонников звезды.

Телеведущая не только прогулялась с Тимофеем по городу, но и заглянула в ночной клуб, где от души повеселилась. Примечательно, что Тимофей только недавно вернулся из Италии и привез для Бузовой подарки — шикарный букет роз и еще один презент, о котором девушка предпочла умолчать.

Бизнесмен поведал давней подруге о своем путешествии. «Тут я вспомнил, что у меня в Петербурге есть крайне важное дело, и отправился к тебе», — отметил он. Несмотря на плотный график, Майоров нашел время, чтобы увидеться с Ольгой, что, конечно, ей польстило.

Вечер они провели в теплой обстановке. Бизнесмен даже поужинал с певицей и немного с ней потанцевал. Кадры, которыми поделилась Бузова в микроблоге, заставили подписчиков подозревать, что у телеведущей все еще остались чувства к экс-избраннику.

«Какая красивая пара! Нормальный же мужик, почему вы не вместе? Или я что-то упускаю?» — прокомментировали посты подписчики. «Неужели вы просто друзья?» — поинтересовались пользователи. Ответа они все же так и не получили.

Напомним, что в прошлом году Майоров принял участие в шоу «Замуж за Бузову», где дал ценные советы потенциальным женихам Ольги, как вести себя с певицей. Однако рекомендации экс-бойфренда не повлияли на финал шоу. Телеведущая осталась разочарована победителем проекта.