Война красному цвету: Регина Тодоренко поделилась секретом, как вернуться в форму после родов

До беременности телеведущая позволяла себе есть фастфуд, но после родов она села на жесткую диету.

Регина Тодоренко удивила поклонников прекрасной фигурой после родов. В декабре прошлого года звезда передачи «Орел и решка» родила сына Мишу. А уже через три месяца ведущая стала лицом бренда купальников. Как ей это удалось?

Тодоренко поделилась с фанатками секретами стройной фигуры после родов.

По словам телеведущей, она всегда была физически активной. До беременности Регина Тодоренко занималась серфингом и йогой, а также во время участия в шоу «Орел и решка» она проходила около 20 км в день. Когда звезда забеременела, она снизила нагрузки, но продолжала ходить пешком каждый день по 10 км.

Тодоренко не ограничивала себя в еде перед рождением сына. Ведущая призналась, что могла спокойно есть фастфуд поздно ночью без угрызений совести. Накануне родов знаменитость съедала три килограмма вареных раков. И все же, несмотря на непомерный аппетит, телеведущая оставалась физически активной.

«Как привести себя в форму? Не терять ее — вот мой главный совет», — рассказала Регина Тодоренко в интервью журналу Glamour.

А вот после родов ведущая сильно ограничила себя в еде. Она принимает пищу каждые 3-4 часа 5 раз в день маленькими порциями. Тодоренко никогда не пропускает завтрак и считает, что все самое вкусное и вредное нужно съесть до 12 часов дня.

В основном телеведущая предпочитает еду, приготовленную на пару. Регина Тодоренко выбирает порции только размером с кулак. Она ест исключительно диетическое мясо – кролика, курицу и индейку. Иногда звезда позволяет себе кусочек сыра и хлеба. А еще Регине пришлось полностью отказаться от всех продуктов красного цвета.