НОВОСТИ

Война красному цвету: Регина Тодоренко поделилась секретом, как вернуться в форму после родов

До беременности телеведущая позволяла себе есть фастфуд, но после родов она села на жесткую диету.

Война красному цвету: Регина Тодоренко поделилась секретом, как вернуться в форму после родов
Регина Тодоренко. фото: КП

Регина Тодоренко удивила поклонников прекрасной фигурой после родов. В декабре прошлого года звезда передачи «Орел и решка» родила сына Мишу. А уже через три месяца ведущая стала лицом бренда купальников. Как ей это удалось?

Тодоренко поделилась с фанатками секретами стройной фигуры после родов.

По словам телеведущей, она всегда была физически активной. До беременности Регина Тодоренко занималась серфингом и йогой, а также во время участия в шоу «Орел и решка» она проходила около 20 км в день. Когда звезда забеременела, она снизила нагрузки, но продолжала ходить пешком каждый день по 10 км.

Тодоренко не ограничивала себя в еде перед рождением сына. Ведущая призналась, что могла спокойно есть фастфуд поздно ночью без угрызений совести. Накануне родов знаменитость съедала три килограмма вареных раков. И все же, несмотря на непомерный аппетит, телеведущая оставалась физически активной.

«Как привести себя в форму? Не терять ее — вот мой главный совет», — рассказала Регина Тодоренко в интервью журналу Glamour.

А вот после родов ведущая сильно ограничила себя в еде. Она принимает пищу каждые 3-4 часа 5 раз в день маленькими порциями. Тодоренко никогда не пропускает завтрак и считает, что все самое вкусное и вредное нужно съесть до 12 часов дня.

В основном телеведущая предпочитает еду, приготовленную на пару. Регина Тодоренко выбирает порции только размером с кулак. Она ест исключительно диетическое мясо – кролика, курицу и индейку. Иногда звезда позволяет себе кусочек сыра и хлеба. А еще Регине пришлось полностью отказаться от всех продуктов красного цвета.

Вам может быть интересно:

«Лежать и еще раз лежать»: Регина Тодоренко рассказала о своем отпуске Повидала многое: Регину Тодоренко не задевают грубые комментарии подписчиков Маленькая Регина с цветами: Тодоренко поделилась необычным поздравлением с 9 Мая

Тэги:

Диета звездыКак похудеть после родовпохудение после родовРегина ТодоренкоРегина Тодоренко последние новостифигура после родов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Война красному цвету: Регина Тодоренко поделилась секретом, как вернуться в форму после родов
Интересно?
Поделись с друзьями: