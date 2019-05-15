Звезда «Дома-2» Саша Артемова перестала скрывать, что ждет первенца

Девушка призналась, что столкнулась с трудностями во время первого триместра беременности, поэтому за ней следили врачи.

Саша Артемова нашла свою любовь на проекте «Дом-2». В 2017 году она вышла замуж за Евгения Кузина. Они расписались в столичном ЗАГСе, а затем устроили пышное торжество.

На тот момент они уже покинули телестройку и счастливо жили вдвоем за периметром. Все это время поклонники любовались парой и советовали им уже задуматься о пополнении в семье. «Сашуля, пора тебе уже ляльку заводить», — негодовала одна из подписчиц девушки еще неделю назад.

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И вот оказалось, что Артемова беременна. На днях она подтвердила слухи о своем интересном положении. Знаменитость поделилась снимками из новой фотосессии. На кадрах она запечатлена в образе принцессы-невесты. Золотой плащ подчеркнул округлившийся живот девушки.

«Я долго думала, сомневалась, переживала, как мне сообщить вам. Мы с Женей ждем ребенка. Минул 5-й месяц и пришел незаметно 6-й, как во мне появилась новая жизнь», — рассказала Саша.

Поклонники поздравили пару с радостным событием. Позже модель призналась, что Кузин расплакался, когда она сообщила ему о беременности.

В новом посте Артемова поведала, как протекает ее беременность. Оказалось, что первое время она страдала из-за сильного токсикоза.

«Я терпеть не могла запах отварного мяса. На дух не переносила запах вареной говядины. Мне все и везде воняло. На кухню вообще не могла заходить, потому что воняет», — отметила девушка.

Она посоветовала будущим мамам, еще не вставая с кровати, выпивать стакан воды и съедать сухарик или бублик. По ее словам, это помогает побороть тошноту.

Саша призналась, что похудела на 4,5 кг во время первых месяцев беременности. Ко всему прочему, у нее была густая кровь, поэтому она находилась под контролем врачей.

«Каждый день мой начинался с горсти таблеток и витаминов… Это был самый отвратительный период. Меня уже выворачивало от них», — поведала Артемова. Также ей приходилось ходить на капельницы.

Она попросила особенно впечатлительных женщин не пугаться, так как у всех беременность проходит по-разному. О плюсах девушка пообещала рассказать позже.