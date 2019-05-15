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Погибшие в пятом эпизоде «Игры престолов» Эурон Грейджой и Серсея Ланнистер могли выжить

Пилу Асбек, сыгравший персонажа по прозвищу «Вороний глаз», рассказал о съемках сцены смерти. Он также посетовал, что его герой в сериале не слишком похож на свой книжный прототип.

Погибшие в пятом эпизоде «Игры престолов» Эурон Грейджой и Серсея Ланнистер могли выжить
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

Пятый эпизод финального сезона «Игры престолов» унес жизни многих персонажей, среди которых оказались Эурон Грейджой по кличке «Вороний глаз» и Серсея Ланнистер.

В то время как фанаты оплакивают участь своих любимцев, есть шанс, что они рано вымочили горючими слезами платочки.

Пилу Асбек, сыгравший Грейджоя, пролил свет на съемки сцены своей смерти. По сюжету, его герой погиб от рук Джейми Ланнистера. Когда во время схватки «Вороний глаз» решает, что убил соперника, тот неожиданно наносит ему смертельный удар.

Однако фанаты на самом деле не видели, как он умирает. «Причина, по которой я не хотел умирать на экране, была подразнить сценаристов. У них была описана сцена того, как Эурон умирает. Точно так же хотел снимать и режиссер», — рассказал актер.

Однако артист не хотел, чтобы сцена снималась так. «Я спросил их, а что, если я не умру? Что, если я просто улыбнусь и отведу взгляд?» — продолжил он, добавив, что к его доводам прислушались.

Что касается Серсеи, то Джейми Ланнистеру удалось воссоединиться с ней, когда на них обрушился замок. Но, как и в случае с Грейджоем, то, как она умирает в сериале, также показано не было. Поэтому у фанатов еще есть надежда увидеть своих любимцев живыми, отмечает издание Express.co.

Пилу Асбек также посетовал, что его экранный персонаж мало походил на книжного. В сериале акцент сделан на том, что злодей Эурон зациклен на соблазнении королевы Серсеи (Лина Хиди).

Однако актер бы был не прочь, чтобы его герой был более таинственным, и хотел бы показать именно эту темную сторону его личности, пишет то же издание.

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Тэги:

"Игра Престолов - 8"Лина ХидиСерсея ЛаннистерЭурон Грейджой
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Погибшие в пятом эпизоде «Игры престолов» Эурон Грейджой и Серсея Ланнистер могли выжить
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