«Руки помнят ноги»: Кристина Асмус вспомнила художественную гимнастику

Актриса имеет звание мастера спорта, но давно не практиковалась.

Кристина Асмус запомнилась зрителям благодаря сериалу «Интерны». Однако актриса в прошлом сделала и внушительную спортивную карьеру.

Асмус выступала на соревнованиях и заслужила звание мастера спорта по гимнастике. После окончания школы она решила учиться актерскому мастерству, хотя все детство провела в спортзале.

Сейчас Кристина Асмус отдыхает с семьей в Дубае. На берегу океана актриса решила вспомнить спортивное прошлое. Она исполнила несколько акробатических трюков из художественной гимнастики, чем обрадовала подписчиков в Instagram. «Руки помнят ноги», — подписала видео актриса.

Несмотря на то, что Кристина Асмус оставила спортивную карьеру в прошлом, она может исполнить множество гимнастических трюков. В комментариях актриса призналась, что разминка была минимальной. С должным разогревом Асмус может сесть на шпагат и даже сделать сальто без рук.

больше по теме Кристина Асмус примерила мусульманскую одежду в мечети Шейха Зайда Чтобы образ не казался скучным, актриса дополнила скромное черное платье розовой подводкой на глазах.

«Бывших гимнасток не бывает!», «Да что такое! Все себе гимнасток в жены взяли. Пошел тоже искать», «Волочкова тебе это не простит», «Мастерство не пропьешь и не проиграешь… в театре», — написали в комментариях.

Также среди поклонников Кристины Асмус оказалось немало людей, которые занимаются спортивной гимнастикой и тоже имеют звание мастера спорта.