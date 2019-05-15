Подписчики Дарьи Мельниковой не обратили внимание на фото актрисы в купальнике, обсуждая прическу

Дарья Мельникова не перестает удивлять своих поклонников. Сейчас актриса находится в декрете. В конце прошлого года она стала мамой во второй раз. Своему мужу Артуру Смольянинову девушка родила второго сына.

Малышу уже пять месяцев, но его имя родители держат в тайне. Зато артистка стала вести блог о материнстве, где делится советами с молодыми мамами и рассказывает о последних новостях.

После не совсем удачной поездки в Грузию Мельникова на время ушла в тень, а недавно вновь напомнила о себе. Актриса побрилась налысо, чем повергла в шок своих фанатов. К слову, многие решили, что такой имидж очень подходит молодой звезде кино.

Вскоре после преображения Дарья отправилась в долгожданный отпуск с детьми. На этот раз она уехала в Египет, где можно покупаться в море и позагорать.

Примечательно, что за время второй беременности Мельникова почти не поправилась. Вскоре после родов она показала свою фигуру и обозначила главную проблемную зону — живот.

Именно над прессом предстоит поработать артистке. Также она хочет хирургическим путем избавиться от растяжек. На отдыхе это не помешало ей продемонстрировать свою пока еще несовершенную, но подтянутую фигуру в черном купальнике.

На фото девушка запечатлена на яхте. Она сидит на бортике, показывая стройные ноги и почти плоский живот. Рядом с ней также стоит старший сын Артур в футболке, шортах и кепке.

В комментариях к посту Дарья решила посмеяться над журналистами и предугадать то, что они напишут. «27-летняя актриса сериала „Папины дочки“ Дарья Мельникова выставила фото в купальнике из отпуска в своем микроблоге!» — написала она. Звезда также предположила, что поклонники подвергнут критике ее тело.

Однако подписчики не стали обсуждать фигуру знаменитости. Некоторые из них до сих пор не привыкли к тому, что Дарья подстриглась под ноль. «Так это Даша?», «Когда успела подстричься?», «Дарья, жгете! Вы клевая, тоже захотелось обнулиться!» — прокомментировали пост пользователи Сети.