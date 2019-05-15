«На домового Кузьму похожа»: Алена Водонаева нечаянно показала себя без макияжа

Алена Водонаева часто делится подробностями личной жизни с подписчиками в Instagram. Телеведущая сохраняет каждый день по 10-20 Stories.

Недавно в нескольких видео звезда решила рассказать подписчикам о своем коте. Черный мейкун по кличке Эксобар сидел рядом, пока телеведущая принимала ванну.

Звезда пожаловалась подписчикам, что кот ее исцарапал, когда незнакомый для питомца человек пришел в гости. Все это время Алена Водонаева сидела в ванне без макияжа с лохматым пучком на голове. Ее кожа покраснела от горячей воды. Заметно, что телеведущая нарастила ресницы.

Водонаева не сразу заметила, что отвечала на вопросы подписчиков в таком виде. «На домового Кузьму похожа», — заметила телеведущая. Знаменитость решила, что ее подписчики должны знать, как она выглядит на самом деле.

Звезда часто откровенничает с подписчиками. Недавно Алена Водонаева показала свою фигуру после родов. Снимок был сделан в 2011 году на итальянском побережье. Уже через восемь месяцев после родов знаменитость смогла продемонстрировать стройную фигуру.