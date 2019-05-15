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«Он понятия не имел, что случилось»: почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза

Биограф королевской семьи раскрыла детали несчастливого брака Леди Ди.

«Он понятия не имел, что случилось»: почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
Принцесса Диана и принц Чарльз. Фото: globallookpress©Uppa

Брак принца Чарльза и принцессы Дианы распался в 1996 году, а спустя год бывшая супруга наследника короны, подарившая ему двоих сыновей, погибла в автоаварии.

Спустя много лет Чарльз Уэльский женился на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз, но его отношения с Леди Ди до сих пор будоражат умы британцев.

Ранее считалось, что брак пары разрушила только любовь принца к другой женщине, однако биограф Пенни Юнор считает иначе. Как рассказала эксперт по королевской семье, с самого начала в отношениях супругов была напряженность, а пылко влюбленная Диана едва не возненавидела мужа уже в медовый месяц.

Тогда пара отправилась в путешествие на яхте «Британия». Молодая жена принца ожидала, что он уделит ей все свое свободное время, однако у Чарльза были другие приоритеты: он предпочитал рисовать и читать.

Возможно, он хотел бы обсудить с 19-летней избранницей свои любимые произведения, но в то время она не испытывала склонности к книгам.

«Диана не была читательницей. Она ужасно обиделась на то, что он предпочитает книги, а не сидеть и разговаривать с ней», – цитирует биографа Express.

За мольбертом принц тоже просиживал часами. Однажды, когда он ненадолго отлучился, Диана в ярости от невнимания к ее персоне уничтожила все его творения. Это была настоящая катастрофа.

«Он и понятия не имел, что случилось. Чарльз был озадачен и подавлен. Он не знал, что пошло не так, и как он мог бы справиться с этой проблемой», – говорит Пенни Юнор.

В итоге супруги окончательно отдалились друг от друга. Принц продолжил заниматься своими хобби, а Леди Ди после медового месяца старалась выглядеть на публике счастливой, заверяя журналистов, что все «просто прекрасно».Но, увы, это была только маска.

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Тэги:

Британская королевская семьяпринц ЧарльзПринцесса Диана
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«Он понятия не имел, что случилось»: почему принцесса Диана разлюбила принца Чарльза
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