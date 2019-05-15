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Менеджер Бритни Спирс заявил, что певица точно не хочет выступать сейчас

Менеджер Лэрри Рудольф отметил, что певица уже отрепетировала 2/3 программы, чтобы снова вернуться на сцену, когда заболел ее отец.

Менеджер Бритни Спирс заявил, что певица точно не хочет выступать сейчас
Бритни Спирс. Фото: Global Look Press

Давно работающий с Бритни Спирс менеджер Лэрри Рудольф заявил, что психическое и физическое состояние звезды в данный момент не позволяет ей снова начать репетиции своих концертов, которые должны были стартовать еще в феврале этого года.

Лэрри отметил, что решение работать или нет всегда принимала Бритни. «Прошлым летом, когда она захотела сделать турне, она звонила мне каждый день. Она была очень взволнована. А потом она не звонила очень долго. Она точно не хочет выступать сейчас», — отметил менеджер.

«Как человек, который направляет ее карьеру, основываясь на той информации, которую дают мне и другим членам ее команды, из того, что мне сообщили, я понял, что она не вернется в Вегас не только в ближайшем будущем, но и, возможно, никогда», — рассказал он.

«Я не хочу, чтобы она приступала к работе, пока она не будет готова психологически, физически и морально. Если это время никогда не придет, значит так тому и быть. У меня нет желания или возможности заставить ее выступать снова», — отметил Рудольф.

«Я здесь только тогда, когда она хочет работать. И если она когда-либо захочет вернуться к работе, я здесь, чтобы сказать ей, хорошая это или плохая идея», — добавил он.

Рудольф никогда не участвовал в делах, касающихся лечения Бритни. Ему только давали сведения медицинского характера, которые влияли на карьеру певицы. Он отметил, что певица уже отрепетировала 2/3 программы, чтобы снова вернуться на сцену, когда заболел ее отец.

«Это был настоящий кошмар. Нам пришлось остановить шоу, так как ее лекарства перестали действовать и она была полностью раздавлена из-за состояния здоровья родителя», — поделился он воспоминаниями.

Гастроли, которые должны были начаться 13 февраля, были заморожены, пишет TMZ.

 

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Менеджер Бритни Спирс заявил, что певица точно не хочет выступать сейчас
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