Отец Децла прокомментировал объявление о продаже автографа сына за 3 млн рублей

В Сети то и дело появляются объявления о продаже памятных вещей умершего рэпера. Совсем недавно мошенники продавали значки, а теперь вот автограф исполнителя.

Рэпер Децл скончался в начале февраля в ижевском клубе, где должен был выступать. В последние годы жизни исполнитель и так не часто появлялся на экранах, теперь же мошенники стараются нажиться на его имени.

Недавно в интернете появилось объявление, что продается уникальный автограф Кирилла Толмацкого. За роспись продавец просит три миллиона рублей. Такая огромная сумма объясняется сразу несколькими факторами: во-первых, новый автограф получить уже нельзя, во-вторых, речь идет о куске стены, где расписался исполнитель.

Это три плиты от кинотеатра «Кодак Киномир» в Настасьинском переулке, которые были сняты двадцать лет назад. В данном месте исполнитель работал над клипом на песню «Пятница», и во время работы написал на стене свое сценическое имя. Автор объявления утверждает, что участники съемочной группы тогда прониклись талантливым парнем и потихоньку сняли плиты с фасада. На память. Теперь же, когда рэпера не стало, решили их продать.

«Мне кажется, это мошенники», — прокомментировал ситуацию Пятому каналу Александр Толмацкий, отец рэпера.

Он искренне сомневается в подлинности лота. Тем более, примеры попыток нажиться на имени Децла долго искать не нужно. Мать артиста Ирина призывает поклонников «не верить хайпу».