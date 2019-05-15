Тело Сергея Доренко передадут для кремации его вдове

Вдова Сергея Доренко, наконец, сможет исполнить волю покойного супруга, кремировав его тело. Правоохранительные органы дали разрешение на передачу останков Юлии Доренко. С ведущим простятся на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая, затем будет проведена последняя похоронная церемония.

Накануне стало известно, что тщательная экспертиза не выявила в тканях Доренко следов каких-либо ядовитых веществ. О том, что мужчину могли отравить и причастна к этому его жена, заявляли в интервью дочери журналиста Екатерина и Ксения. Наследницы артиста потребовали дополнительных исследований тела, после чего полиция отменила прощание с Доренко, намеченное на 12 мая.

Итоговое заключение судмедэкспертов гласит, что известный ведущий скончался по естественным причинам. Во время поездки на мотоцикле у него разорвалась аневризма, образовавшаяся в грудной аорте. Проблемы с сердечно-сосудистой системой у Доренко диагностировали в 2016 году, а в последнее время он уже не мог обходиться без лекарств.

О выдаче тела Сергея Доренко сообщает портал «Говорит Москва». Информацию о причине смерти журналиста раскрыл «Интерфаксу» источник в следственных органах, затем эти сведения подтвердил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.