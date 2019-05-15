Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue

Канадско-американская актриса и фотомодель снялась для популярного глянца.

В официальном Instagram-аккаунте Vogue Czechoslovakia появились снимки Памелы Андерсон, которая впервые украсила обложку этого глянцевого издания. Журнал с 51-летней моделью Playboy выйдет в июне.

Редакторы поделились тремя вариантами будущей обложки, которая сопровождается надписью на английском «Кто хочет убить Памелу Андерсон?».

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Данный вопрос выбран не случайно и отсылает знатоков мирового кинематографа к культовой чешской ленте «Кто хочет убить Джесси?», снятой в 1966 году.

На первом фото Памела лежит в бассейне на фоне моря в цветной блузке от Chanel и шортах марки SavageXFenty, которая, к слову сказать, принадлежит Рианне.

На втором снимке звезда позирует, стоя боком к камере, в черном полупрозрачном платье и объемном ожерелье — обе модные новинки были предоставлены брендом YSL.

На третьей фотографии Андерсон взбирается по скале. На ней надет топ от Versace, горчичные брюки бренда MaxMara и остроносые красные туфли марки RogerVivier.

Автором съемки стал немецкий фотограф Дэн Белью.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что майский номер американского Vogue впервые украсила Ким Кардашян. Звезда реалити-шоу призналась, что это была ее мечта, которая наконец сбылась.