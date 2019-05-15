НОВОСТИ

Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue

Канадско-американская актриса и фотомодель снялась для популярного глянца.

Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
Памела Андерсон. Фото: Global Look Press

В официальном Instagram-аккаунте Vogue Czechoslovakia появились снимки Памелы Андерсон, которая впервые украсила обложку этого глянцевого издания. Журнал с 51-летней моделью Playboy выйдет в июне.

Редакторы поделились тремя вариантами будущей обложки, которая сопровождается надписью на английском «Кто хочет убить Памелу Андерсон?».

Данный вопрос выбран не случайно и отсылает знатоков мирового кинематографа к культовой чешской ленте «Кто хочет убить Джесси?», снятой в 1966 году.

На первом фото Памела лежит в бассейне на фоне моря в цветной блузке от Chanel и шортах марки SavageXFenty, которая, к слову сказать, принадлежит Рианне.

На втором снимке звезда позирует, стоя боком к камере, в черном полупрозрачном платье и объемном ожерелье — обе модные новинки были предоставлены брендом YSL.

На третьей фотографии Андерсон взбирается по скале. На ней надет топ от Versace, горчичные брюки бренда MaxMara и остроносые красные туфли марки RogerVivier.

Автором съемки стал немецкий фотограф Дэн Белью.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что майский номер американского Vogue впервые украсила Ким Кардашян. Звезда реалити-шоу призналась, что это была ее мечта, которая наконец сбылась.

Вам может быть интересно:

Дизайнеры марки Vans создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере Мимо кассы: Наоми Уоттс испортила фигуру «вдовьим» платьем от Valentino Дженнифер Лопес вспомнила об откровенном платье от Versace, обеспечившем ей славу

Тэги:

Vogueмодаобложка VogueПамела Андерсонфотосессия для журнала Vogue
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue
Интересно?
Поделись с друзьями: