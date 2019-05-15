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Бывший муж Юлии Началовой сыграл свадьбу семь раз после развода с певицей

Дмитрий Ланской рассказал, как сложилась его личная жизнь после расставания с экс-супругой.

Бывший муж Юлии Началовой сыграл свадьбу семь раз после развода с певицей
Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

Брак Дмитрия Ланского и Юлии Началовой распался в 2004 году. После расставания с певицей солист группы «Премьер-министр» женился на режиссере Екатерине Сапожниковой, с которой продолжает жить до сих пор, воспитывая дочку и сына. В интервью порталу Teleprogramma.pro музыкант откровенно рассказал, как сложилась его личная жизнь после разрыва с Юлией. Оказывается, Дмитрий и Екатерина сыграли не одну, а целых семь свадеб по разным традициям.

«Такая у нас фишка – женимся в разных странах», – говорит Ланской.

Первые два торжества пара провела в Лас-Вегасе и на Гоа, по ведической традиции. В третий раз влюбленные торжественно скрепили свои отношения в Гималаях. Вернувшись в Москву, они отправились в ЗАГС, а также обвенчались в православном храме. Следом у пары была свадьба в штате Тамил-Наду в Индии и, наконец, в Риге, в этнографическом музее.

Больше всего Дмитрию и Екатерине запомнилась индийская свадьба. К месту церемонии им пришлось добираться целых три дня – так медленно шел специально нанятый храмовый слон, без которого никак нельзя было обойтись. Именно это священное животное под присмотром священнослужителя-брамина благословило жениха и невесту, возложив на их головы свой хобот.

Напомним, Юлии Началовой не стало в марте. После скоропостижной смерти артистки на Ланского обрушилась травля в социальных сетях. Многие заявляли, что бывший муж заставлял девушку худеть, из-за чего в итоге и пошатнулось ее здоровье – развилась подагра. Музыкант называет эти слухи полной клеветой и признается, что не сожалеет о разводе с Началовой.

«Я не жалею ни о чем. Я делаю то, что должен, – и будь, что будет», – рассказал певец.

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Бывший муж Юлии Началовой сыграл свадьбу семь раз после развода с певицей
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