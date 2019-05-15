Филипп Киркоров признался, что в день свадьбы с Пугачевой не запомнил Владимира Путина

В Yuotube-шоу «Осторожно, Собчак!» певец вспомнил не только об изысканном сюрпризе для президента. Среди прочего выяснилось, что именно Владимир Путин помогал организовывать банкет на его свадьбе с Аллой Пугачевой.

Ксения Собчак взяла интервью у Филиппа Киркорова для собственного Youtube-шоу. Светская львица вспомнила, что их объединяет: ее отец организовал свадьбу певца с Аллой Пугачевой в 1994 году. По ее словам, за банкет тогда отвечал Владимир Путин.

Сам Филипп припомнил, что когда Владимир Владимирович стал президентом, то пришёл на его концерт. После выступления Путин сам спустился в гримерку, чем растрогал артиста. Тогда политик вспомнил, как помогал организовывать свадьбу короля российской эстрады. Филиппу Киркорову стало неловко. Он честно ответил, что не запомнил его, так как целый день не замечал никого, кроме Аллы Пугачевой.

«Когда он мне об этом сказал, мне стало так неудобно. Передо мной стоял президент (…) Он сказал: «Вы меня, наверное, не помните?» Я так обалдел, потому что не знал этого факта», – признался Филипп Киркоров.

С президентом у Киркорова сложились теплые отношения. Артист отметил харизму политика. Однажды после вручения ордена певец решил отблагодарить Путина и подарил ему кольцо. Дорогое украшение было изготовлено с лицом президента и «досталось» артисту через знакомых.

«Был какой-то вечер в неформальной обстановке. Мне вручили Орден Почета на юбилей. Я всегда носил кольцо с собой, потому что это – знаковое кольцо. Я так растерялся (…) Я говорю: «Это странно, конечно, Владимир Владимирович, но можно я вам его подарю?» – вспомнил Филипп Киркоров.

Ксения Собчак поинтересовалась, получал ли Киркоров подарки от Путина. Артист вспомнил забавный случай. После того, как на одном из концертов у него украли часы, президент решил подарить ему Rolex. Но дорогой аксессуар так и не попал в руки певца из-за Николая Баскова.

«Там была какая-то встреча. Были Долина, Лепс, Малинин, Басков и я. Всем что-то подарили. Лепсу – икону, Долиной – колье красивое. А мне он хотел подарить часы, потому что у меня тогда скандал был, украли часы на концерте. И Басков, собака, говорит: «Не надо ему часы, ему вернули часы» (…) Дальше эти часы перешли кому-то другому, а мне он вручил набор красивых шахмат. Я тогда обиделся на Баскова очень сильно», – рассказал Филипп Киркоров.