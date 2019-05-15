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Актер из сериала «Во все тяжкие» свел счеты с жизнью

Исаак Кэппи перед инцидентом оставил в Instagram пост, в котором заявил, что ему нечего терять.

Актер из сериала «Во все тяжкие» свел счеты с жизнью
Исаак Кэппи. Кадр YouTube

Полицейские власти штата Аризона приступили к расследованию дела о самоубийстве американского актера Исаака Кэппи. 42-летний мужчина покончил с жизнью в понедельник, 13 мая. Инцидент произошел на мосту, который расположен рядом с Белмонтом.

Несколько очевидцев пытались удержать Кэппи от рокового шага, но их попытки не увенчались успехом.

Перед тем, как свести счеты с жизнью, актер в Instagram опубликовал пространный пост. В нем он заявил, что всю жизнь был плохим парнем и только притворялся хорошим, но на самом деле это было не так.

Кэппи признался, что манипулировал людьми ради денег, употреблял алкоголь, покупал и продавал наркотики, предал множество людей и утратил их доверие.

Исаак также заявил, что обижал людей, которые его любят, в том числе и членов своей семьи. Актер рассказал, что занимал и не отдавал деньги, проигрывал их в карты и в конечном счете проиграл жизнь. Он заявил, что у него накопилось множество долгов и теперь ему нечего терять, так как у нет нет ничего, что стоило бы защищать.

Кэппи снялся в эпизодических ролях в таких фильмах, как «Тор» и «Терминатор: Да придет спаситель», а также появлялся в сериалах «Во все тяжкие» и «Ночная смена».

Как отмечает TMZ, летом прошлого года Кэппи стал героем новостных лент, в которых говорилось, что он якобы едва не задушил свою возлюбленную — дочь Майкла Джексона Пэрис.

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голливудские актерысамоубийствосмерть
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Актер из сериала «Во все тяжкие» свел счеты с жизнью
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