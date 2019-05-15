НОВОСТИ

Экс-невеста Тимура Ефременкова выдавала дочь своей сестры-близняшки за своего ребенка

Актер тайно сделал ДНК-тест на отцовство, но в итоге выяснил, что против него готовился заговор. Обо всем этом он рассказал в программе «На самом деле».

Экс-невеста Тимура Ефременкова выдавала дочь своей сестры-близняшки за своего ребенка
Тимур Ефременков. фото: instagram.com/timurefremenkov/

42-летний Тимур Ефременков предпочитает не говорить о своей личной жизни. Известно, что четыре года он состоял в браке с певицей и ведущей популярного реалити-шоу Юлией Ефременковой, но в 2016 году они расстались. Экс-избранница звезды утверждала, что актер поднимал на нее руку. А в начале этого года мужчина вновь оказался в центре скандала. Его обвинила в изнасиловании мама девушки, с которой он познакомился в клубе. После проверки на детекторе лжи выяснилось, что интимная близость между ними произошла по обоюдному согласию.

На днях Ефременков вновь стал героем передачи «На самом деле». Оказалось, что в день свадьбы с Юлией в другом ЗАГСе его ждала девушка по имени Валерия Лукашенко. Она тоже устроила роскошное торжество, но жениха так и не дождалась, а спустя пару месяцев Валерия сообщила актеру, что у него родилась дочка. Лишь после развода с женой Тимур начал общаться с наследницей и даже задумался над тем, чтобы признать свое отцовство. Правда, тогда мама девочки не стала делать ДНК-тест.

Теперь артист все же хочет удостовериться в том, что воспитывает своего ребенка. Он вызвал Валерию пройти проверку на детекторе лжи. Когда девушка поведала о несостоявшейся свадьбе, Ефременков заверил, что она все выдумала.

«Если экспертиза покажет, что это мой ребенок, в чем я очень сомневаюсь, то я его признаю. Более того, я взял материал и сделал экспертизу», — заявил мужчина.

Тимур заверил, что виделся с Валерией один раз. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Выяснилось, что против ДНК-теста выступала не только Лукашенко, но и ее мама Ирина Раковец. Женщина тоже пришла в студию. Она не стала скрывать, что хочет отомстить актеру, который обидел ее дочь.

Эксперты задали несколько вопросов героям передачи на полиграфе. Они установили, что Валерия состоит с мамой в сговоре. А женщины хотят отомстить Ефременкову, навредив его карьере. Мама и дочка сами признались, что испытывают ненависть к артисту. Когда ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты генетической экспертизы, то гости в студии были поражены. Оказалось, что Тимур не отец пятилетней девочки Насти. Телеведущий отметил, что на этом история не заканчивается. Выяснилось, что у Валерии есть сестра-близняшка Виктория, о которой актер не знал.  Именно она и является матерью Насти. Установить это с помощью ДНК-теста невозможно, так как они однояйцевые близнецы, но эксперты удостоверились в своей правоте с помощью детектора лжи. Ефременков просто оказался в центре хитросплетенной истории. Валерия выдала племянницу за свою дочь.

Виктория (слева) и Валерия (справа). фото: кадр из передачи «На самом деле»

Вам может быть интересно:

В Сети появилось фото Юлии Ефременковой в купальнике и без фотошопа Юлия Ефременкова из «Дома-2» встретит Новый год в объятиях Сергея Кучерова Юлия Ефременкова рассказала, как возлюбленный водил девушек в их дом

Тэги:

Программа "На самом деле"Тимур ЕфременковЮлия Ефременкова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-невеста Тимура Ефременкова выдавала дочь своей сестры-близняшки за своего ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: