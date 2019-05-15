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Из жизни братьев наших меньших: вороватый кот-тортоед Толя стал интернет-звездой

Сладкоежка покорил сердца пользователей соцсетей, попытавшись стащить кусок торта со стола хозяйки.

Из жизни братьев наших меньших: вороватый кот-тортоед Толя стал интернет-звездой
Кот Толя покорил сердца интернет-пользователей. Фото: Pixabay.com

В интернете набирает популярность видеоролик, в котором кот породы сфинкс по кличке Толя не может удержаться от кражи кусочка торта. Как можно увидеть на кадрах, распространившихся в Сети, ушастого сладкоежку не смущает присутствие хозяйки.

Торт кажется коту таким аппетитным и заманчивым, что Толя раз за разом пытается им завладеть. Это почти удается домашнему питомцу, но в итоге владелица наконец наводит за столом порядок.

«Хватит лезть на стол! Толя, отпусти!» – кричит женщина на видео.

Интернет-пользователей восхитила кошачья целеустремленность. Ролик получил множество восторженных отзывов, причем многие отнеслись с пониманием к его гастрономическому пристрастию.

«Так это же я на диете», «Растущий организм не доедает. Свободу Толяну, пирогов и сметану», «Толя ваш покорил нас, смеялись от души, какой целенаправленный котя», «Толя, мы с тобой! Тебя обязательно покормят», – пишут в Сети.

Кто-то в комментариях делился смешными историями про своих питомцев. Выясняли, особенности ли это данной породы – быть вечно голодным и есть все подряд, или же этот конкретный котик оказался таким любителем сладкого.

Толя быстро завоевал сердца зрителей, и хозяйка сняла с ним еще несколько видео. Оказалось, что кот не любит мыться и сует мордочку под коврик в ванной, прячась от неприятной процедуры. А еще он действительно большой любитель покушать. Миску корма животное уминает всего за несколько секунд.

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Из жизни братьев наших меньших: вороватый кот-тортоед Толя стал интернет-звездой
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