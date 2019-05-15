Филипп Киркоров рассказал о конфликте с Иосифом Пригожиным

В Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» певец заявил, что когда-то именно муж Валерии подстроил скандал с якобы избиением певцом Марины Яблоковой.

Ксения Собчак пришла в гости к Филиппу Киркорову. В ходе большого интервью для Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» светская львица спросила его о популярном клипе «Ибица» с Николаем Басковым. Многие зрители возмутились сценой, где «натуральный блондин» оказывается полностью в отходах жизнедеятельности.

Некоторые звезды также осудили певцов за провокационный момент. Филипп Киркоров возмутился: по Первому каналу показывают «поющую матку» или обсуждают подробности интимной жизни Анастасии Волочковой, а его безобидный клип вызывает скандал. Ему также не понравилась реакция Иосифа Пригожина.

«Да ему просто обидно было, что мы первые это сделали. Иосиф Пригожин сам бы облил **** (отходами жизнедеятельности) Валерию, если бы она разрешила», — сказал Филипп Киркоров.

Король российской поп-музыки сейчас уже по-дружески общается с продюсером. Певец старается забывать все неприятные моменты, которые происходили между ними. По словам Киркорова, почти десять лет назад именно Иосиф Пригожин подстроил скандал с Мариной Яблоковой. Якобы Филипп избил девушку.

Певец уверен, что Пригожин в те времена организовал его травлю вместе с медиамагнатом Арамом Габреляновым. Киркоров считает, что их команда рисовала Яблоковой синяки. Несмотря на прошлые скандалы, Иосиф Пригожин приглашал Киркорова на недавний юбилей, но артист не смог прийти.