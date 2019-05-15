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Холли Берри не жалеет, что родила первого ребенка после 40 лет

Актриса призвала женщин не бояться откладывать появление детей ради карьеры.

Холли Берри не жалеет, что родила первого ребенка после 40 лет
Хэлли Берри. фото: globallook.com

Холли Берри (Halle Berry) была замужем несколько раз и воспитывает дочь Налу от фотомодели Гэбриела Обри, а также сына Масео от актера Оливье Мартинеса. В свои 52 года она выглядит неотразимо. Частенько актриса дразнит фанатов пикантными снимками, демонстрируя свою гибкую и подтянутую фигуру. Она является лауреатом «Оскара» и ряда других престижных кинопремий. Сейчас Холли продолжает сниматься в кино и даже занялась режиссурой.

Уже на этой неделе состоится премьера третьей части франшизы о Джоне Уике, в которой Холли сыграла одну из главных ролей. Накануне в Нью-Йорке состоялся закрытый предпоказ этой картины, где актриса пообщалась с журналистами. Она затронула тему своего позднего материнства. Как известно, первенца Берри родила в 41 год. Она заверила, что не жалеет о своем решении подождать с появлением наследников ради карьеры.

«Вы больше готовы к родительству в 40 лет, чем когда вам 20. Вы лучше в себе разбираетесь. Вы много добились сами», — пояснила звезда изданию Us Weekly.

Холли уверена, что молодые родители не смогут дать того, что сможет человек с опытом и уже устоявшимся положением в обществе. Она обратилась к женщинам, которые сейчас рассматривают возможность перенести создание семьи на более позднее время. Актриса обратилась к ним слоганом: «Сделай это». Напомним, что Берри редко показывает своих детей, но недавно в День матери она разместила фото подросших Налы и Масео. Они вместе с мамой катались на катере. Несмотря на свою занятость, звезда каждую свободную минуту проводит с малышами.

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беременность и родыпоздняя беременностьфильм "Джон Уик 3"Холли БерриХэлли Бэрри
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Холли Берри не жалеет, что родила первого ребенка после 40 лет
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