Холли Берри не жалеет, что родила первого ребенка после 40 лет

Холли Берри (Halle Berry) была замужем несколько раз и воспитывает дочь Налу от фотомодели Гэбриела Обри, а также сына Масео от актера Оливье Мартинеса. В свои 52 года она выглядит неотразимо. Частенько актриса дразнит фанатов пикантными снимками, демонстрируя свою гибкую и подтянутую фигуру. Она является лауреатом «Оскара» и ряда других престижных кинопремий. Сейчас Холли продолжает сниматься в кино и даже занялась режиссурой.

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Уже на этой неделе состоится премьера третьей части франшизы о Джоне Уике, в которой Холли сыграла одну из главных ролей. Накануне в Нью-Йорке состоялся закрытый предпоказ этой картины, где актриса пообщалась с журналистами. Она затронула тему своего позднего материнства. Как известно, первенца Берри родила в 41 год. Она заверила, что не жалеет о своем решении подождать с появлением наследников ради карьеры.

«Вы больше готовы к родительству в 40 лет, чем когда вам 20. Вы лучше в себе разбираетесь. Вы много добились сами», — пояснила звезда изданию Us Weekly.

Холли уверена, что молодые родители не смогут дать того, что сможет человек с опытом и уже устоявшимся положением в обществе. Она обратилась к женщинам, которые сейчас рассматривают возможность перенести создание семьи на более позднее время. Актриса обратилась к ним слоганом: «Сделай это». Напомним, что Берри редко показывает своих детей, но недавно в День матери она разместила фото подросших Налы и Масео. Они вместе с мамой катались на катере. Несмотря на свою занятость, звезда каждую свободную минуту проводит с малышами.