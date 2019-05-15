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В Сети появился трейлер третьего сезона «Екатерины» с Мариной Александровой

Телеканал «Россия 1» поделился первым промо-роликом популярного исторического сериала, новая часть которого выйдет под названием «Екатерина. Самозванцы».

В Сети появился трейлер третьего сезона «Екатерины» с Мариной Александровой
Кадр из сериала "Екатерина" (2014-2019)

Сериал «Екатерина» с Мариной Александровой стал одним из самых любимых среди российских зрителей, которые высоко оценили не только игру актеров, но и работу костюмеров, красоту архитектуры, мест, природы, пейзажей, а также тщательно подобранные исторические вещи и декорации.

Поклонники с нетерпением ждали, когда же телеканал «Россия 1» порадует их новостью о выходе третьего сезона, и, похоже, ждать им осталось недолго. В Сети появился первый трейлер сериала «Екатерина. Самозванцы».

Действие в новых эпизодах разворачивается в 1774 году, когда власти императрицы грозит опасность с четырех сторон. Россия воюет с Турцией, и все может окончиться либо удачным для страны миром, либо сокрушительным поражением.

Из Парижа Екатерине II угрожают беглые поляки и французские интриганы, у которых в рукаве оказывается сильная карта — самозванка княжна Тараканова, выдающая себя за дочь Елизаветы Петровны.

На юге бунтуют крестьяне под предводительством еще одного самозванца — Емельяна Пугачева, провозгласившего себя Петром III.

Неспокойно и в самом дворце — Панин плетет интриги, чтобы посадить на престол сына Екатерины Павла. От действий монарха зависит ни много ни мало, а участь России.

Режиссером сериала выступил Дмитрий Иосифов. В главных ролях сыграли такие звезды, как Марина Александрова, Павел Табаков, Владимир Яглыч, Игорь Скляр, и другие.

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Екатерина IIисторический сериалМарина АлександроваТрейлер сериала "Екатерина"
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В Сети появился трейлер третьего сезона «Екатерины» с Мариной Александровой
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