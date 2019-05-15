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Немного о трендах: Ирина Шейк назвала пять вещей, которые должны быть в гардеробе у девушек

Модель позволила заснять на видео, как она собирается на ужин к Жан-Полю Готье. Русская красавица показала гардеробную и лучшие наряды для вечера.

Немного о трендах: Ирина Шейк назвала пять вещей, которые должны быть в гардеробе у девушек
Ирина Шейк. фото: eastnews.ru

Несколько дней назад в СМИ просочилась информация, что Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером. Поклонники были раздосадованы такой новостью, хоть сами влюбленные еще не подтвердили эти слухи. У них подрастает дочь Лея. Если модель и актер все же предпочтут не продолжать отношения, то им придется определиться с тем, у кого будет жить их наследница и кто будет выплачивать алименты.

Тем временем Ирина продолжает хранить молчание. Последний месяц она с головой ушла в работу. В соцсети модель делилась то снимками в постели с итальянским модельером Риккардо Тиши, то неоднозначным фото с Жан-Полем Готье. Как оказалось, Шейк снялась в рекламе нового парфюма французского кутюрье из линейки Scandal. На кадрах она была запечатлена с метром в ресторане и демонстрировала ему свои стройные ноги.

На днях в Сети появился ролик, где запечатлен момент сборов Ирины перед ужином с Готье. «Да, Жан-Поль, я уже в машине», — говорит в трубку девушка, сидя в халате у бассейна. На протяжении всего видео звезда неспешно собирается и беседует с журналистами французского Vogue. Она показала свою гардеробную. По всей видимости, в чемодане модели много места, так как на полках можно было увидеть разноцветные туфли, а на вешалках висели платья, брюки, костюмы и другие наряды.

«Пять вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины: сексуальное черное платье, забавное платье, какой-нибудь комбинезон, простые джинсы и что-то действительно яркого цвета», — заявила Шейк, показывая некоторые свои вещи.

Модель призналась, что считает иконой-стиля — итальянскую актрису Софи Лорен. также она заверила, что ее нынешний стиль можно описать всего в нескольких словах: простой, сексуальный, современный. Любимый тренд для девушки на данный момент — различные логотипы. В итоге на ужин она отправилась в открытом черном наряде с глубоким декольте.

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Немного о трендах: Ирина Шейк назвала пять вещей, которые должны быть в гардеробе у девушек
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