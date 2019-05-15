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Шопоголик: Филипп Киркоров показал свой масштабный гардероб

В Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» певец, действительно, признался, что страдает шопоголизмом.

Шопоголик: Филипп Киркоров показал свой масштабный гардероб
Филипп Киркоров. Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

В преддверии «Евровидения» Ксения Собчак взяла интервью у Филиппа Киркорова. Светская львица приехала в огромный загородный дом певца. Помимо комнаты отдыха, сауны и маленького «Диснейленда» со сценой, король российской эстрады также владеет огромным гардеробом.

Филипп Киркоров открыто показал всю свою коллекцию одежды, обуви и аксессуаров. Ксения Собчак подумала, что она – первая женщина, которая побывала в гардеробной Киркорова. Певец опроверг эти слова.

Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Филипп Киркоров признался, что страдает шопоголизмом. Одежда «выселила» его из всех квартир в Москве. У певца есть баер, который покупает ему новую одежду. Так, рубашка в гардеробе артиста стоит 179.000 рублей. Ксения Собчак вспомнила, что эта сумма – одна сотая часть зарплаты певца с одного выступления.

Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

«Тут не хватит и десяти жизней, чтобы появиться в каждом наряде, даже меняя его пять раз в день», — заметил Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Филипп Киркоров в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

В гардеробе также нашлись пиджаки от Dolce & Gabbana за $20.000 и $50.000. Несмотря на внушительный ценник, Киркоров легко расстается с одеждой. Собчак понравилась футболка с Микки Маусом, и певец тут же подарил ее журналистке.

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Тэги:

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Шопоголик: Филипп Киркоров показал свой масштабный гардероб
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