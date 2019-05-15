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Сделавшая липосакцию Рита Дакота похвасталась идеальной фигурой в бикини

Певица приехала отдыхать на Мальдивы. И уже делится оттуда пляжными фотографиями.

Сделавшая липосакцию Рита Дакота похвасталась идеальной фигурой в бикини
Рита Дакота; фото: instagram.com/ritadakota/

Выпускница «Фабрики звезд» Рита Дакота в прошлом году пережила развод с супругом Владом Соколовским. Долгое время их считали идеальной парой, но выяснилось, что певец изменял своей избраннице. Сейчас, спустя месяцы, экс-супруги смогли найти общий язык и уже общаются словно друзья, так как хотят остаться хорошими родителями для своей годовалой дочки Мии. Рита также стала много гастролировать, чтобы быстрее пережить расставание с возлюбленным.

После родов Дакота никак не могла похудеть. Сначала врачи запрещали ей заниматься спортом, потом даже правильное питание и усиленные тренировки не дали нужного результата. В итоге певица решила рискнуть и сделала липосакцию. Она сама об этом рассказала поклонникам, так как не считает нужным утаивать подобную информацию. Жир на животе и коленях был откачан, поэтому у артистки сразу образовались кубики на прессе, которых раньше просто не было видно.

Результатом работы хирургов Рита осталась полностью довольна. Она даже снялась для мужского журнала MAXIM. Теперь после напряженных будней певица решила, что пора отправиться в отпуск. В эту среду она приехала на излюбленный звездами курорт — Мальдивы. В первый же день Дакота поделилась снимком в мини-бикини. В кадре она стоит у кромки бассейна с бутылкой шампанского в руках. Купальник подчеркнул идеальную фигуру девушки.

«Судя по фото… мама будет дэнсить», «Красота! Желаю восхитительного отдыха», «Статуэточка», «Что-то ты исхудала, мать, хочется тебя чем-то вкусненьким накормить», «Какая шикарная пятая точка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на остров Дакота приехала не одна, а с дочкой и няней, которая будет помогать ей присматривать за ребенком.

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Сделавшая липосакцию Рита Дакота похвасталась идеальной фигурой в бикини
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