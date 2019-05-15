В Сеть «утек» новый безымянный альбом Rammstein

Похоже, Rammstein начинает пользоваться среди хакеров все большей популярностью. В конце марта этого года в Сеть «слили» новый клип немецкой группы за несколько часов до его официального выхода, а теперь кибер-пираты добрались и до свежего альбома музыкантов.

Новая пластинка оказалась в свободном доступе на просторах интернета, о чем не преминули сообщить пользователи в Twitter. Примечательно, что, хотя релиз нового диска и намечен на 17 мая, он еще не обзавелся названием.

Это первый альбом группы с 2009 года. Предыдущий диск Liebe ist für alle da был выпущен десять лет тому назад. В новую пластинку вошли 11 синглов, в том числе треки Deutschland и Radio, которые фанаты группы уже видели.

Отметим, что клип Deutschland раскритиковали ряд еврейских лидеров в Германии. Они заявили, что ролик принижает значение Холокоста.

В интервью немецкому изданию Bild Шарлотта Ноблочь, экс-глава Центрального совета евреев в Германии, которая пережила преследование евреев нацистами, заявила, что этим роликом группа пересекла границу дозволенного.

«Инструментализация и принижение значения Холокоста — это безответственно», — высказалась она.

«Я считаю этот клип бездарной эксплуатацией творческой свободы», — цитирует Hasitleaked.com Феликса Кляйна, борца с антисемитизмом в Германии.