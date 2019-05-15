НОВОСТИ

Все ради кино: Анна Ковальчук вспомнила, как рожала дочь на съемочной площадке

По словам актрисы, она снималась в сериале «Тайны следствия», будучи в интересном положении, и продюсер ради нее изменил сюжет.

Все ради кино: Анна Ковальчук вспомнила, как рожала дочь на съемочной площадке
Анна Ковальчук/globallookpress.com

Известная актриса, звезда сериала «Тайны следствия», где она блистательно сыграла Машу Шевцову, Анна Ковальчук рассказала о своей дочери Злате. По ее словам, 19 лет назад она сообщила продюсерам сериала о своем интересном положении. В итоге они изменили сюжет и она снималась беременной. Когда же пришла пора рожать, то продюсер сказал ей, что ее главная героиня и по картине родит. Сцена вошла в одну из серий.

«В сериале даже есть пара кадров, как мне кладут на грудь дочку. Так получилось, что первый съемочный день дочки был и ее первым днем в жизни», — рассказала Ковальчук.

По ее словам, сегодня Злата уже выросла и у нее несколько другие увлечения. «Она не учится на актрису. Она учится на юридическом с изучением права КНР и китайского языка», — сказала Ковальчук.

Актриса заметила, что сегодня с удовольствием смотрит новые сериалы. При этом она в их просмотр старается не углубляться. Из зарубежных картин ей нравится «Игра престолов». Последняя американская лента, которая не оставила ее равнодушной, это «Шутник» с блистательным актером Джимом Керри, сообщает «Пятый канал».

Вам может быть интересно:

За 5 лет - 13 смертей: как сложились судьбы актеров из сериала «Мастер и Маргарита» «Годунов»: громкие имена и большие надежды Съемки в интересном положении: звезды, которые оставались в кадре до самых родов

Тэги:

Анна Ковальчукроды дочерисериал "Тайны следствия"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Все ради кино: Анна Ковальчук вспомнила, как рожала дочь на съемочной площадке
Интересно?
Поделись с друзьями: