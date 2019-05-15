Все ради кино: Анна Ковальчук вспомнила, как рожала дочь на съемочной площадке

По словам актрисы, она снималась в сериале «Тайны следствия», будучи в интересном положении, и продюсер ради нее изменил сюжет.

Известная актриса, звезда сериала «Тайны следствия», где она блистательно сыграла Машу Шевцову, Анна Ковальчук рассказала о своей дочери Злате. По ее словам, 19 лет назад она сообщила продюсерам сериала о своем интересном положении. В итоге они изменили сюжет и она снималась беременной. Когда же пришла пора рожать, то продюсер сказал ей, что ее главная героиня и по картине родит. Сцена вошла в одну из серий.

«В сериале даже есть пара кадров, как мне кладут на грудь дочку. Так получилось, что первый съемочный день дочки был и ее первым днем в жизни», — рассказала Ковальчук.

По ее словам, сегодня Злата уже выросла и у нее несколько другие увлечения. «Она не учится на актрису. Она учится на юридическом с изучением права КНР и китайского языка», — сказала Ковальчук.

Актриса заметила, что сегодня с удовольствием смотрит новые сериалы. При этом она в их просмотр старается не углубляться. Из зарубежных картин ей нравится «Игра престолов». Последняя американская лента, которая не оставила ее равнодушной, это «Шутник» с блистательным актером Джимом Керри, сообщает «Пятый канал».