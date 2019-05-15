Иван Ургант впервые за долгое время показал подросшую дочку Нину

Иван Ургант — известный телеведущий. Гостями его вечернего шоу становятся звезды отечественного и мирового шоу-бизнеса. А вот о своей личной жизни Иван предпочитает не говорить. Однако известно, что после неудачного первого брака с Кариной Авдеевой и непродолжительных отношений с Татьяной Геворкян он женился на Наталья Кикнадзе, которую знает со времен учебы в гимназии. Сейчас влюбленные счастливы вместе и воспитывают детей.
Не так давно Иван поделился снимком младшей дочки Валерии. Трехлетняя малышка бывает очень серьезной. Из-за этого телеведущий считает, что она его копия. Также у него подрастает еще одна дочка — Нина, которую он назвал в честь свой бабушки — актрисы Нины Ургант. 15 мая девочка отмечает день рождения, поэтому ведущий поделился в соцсети ее новым фото. В кадре она запечатлена на улице в джинсовой куртке и с гулькой на голове.
Ургант признался имениннице в любви, лаконично подписав снимок:«I love, 11». Примечательно, что в последний раз он показывал наследницу ровно год назад, в день ее 10-летия. Многие отметили, что Нина подросла. Присоединились к поздравлениям не только фанаты, но и коллеги телеведущего. «Какая славная! С днем явления Нину Ивановну и родителей!» — написала Ирена Понарошку. «А моему сегодня 19», — отметила Алика Смехова.
Поклонники в один голос заверили, что именинница очень похожа на отца, и даже назвали ее ласково «Урганитенок». Напомним, что также телеведущий воспитывает детей супруги от ее прошлых отношений: Нико и Эрику. Правда, они уже почти взрослые. Падчерице Урганта 18 лет. Сейчас она учится в США и иногда приезжает на родину. Стоит отметить, что у Ивана большой особняк в коттеджном поселке Горки-10, где с легкостью могут поместиться все его родственники. Он приобрел его в прошлом году за 7 миллионов долларов. Также у него имеется семейное поместье в селе Иславском, которое он выставлял на продажу, и квартира в Москве.