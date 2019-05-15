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Актриса Людмила Гаврилова вспомнила последние слова в жизни Андрея Миронова

Именно она вышла к зрителям во время прерванного спектакля, в котором он играл, и сообщила о невозможности его продолжения в силу состояния здоровья актера.

Актриса Людмила Гаврилова вспомнила последние слова в жизни Андрея Миронова
Андрей Миронов/globallookpress.com

Актриса Людмила Гаврилова стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Она вспомнила последний спектакль в жизни популярного актера Андрея Миронова, который случился в Риге в 1987 году, — «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В тот день у Гавриловой, которая играла Сюзанну, был выходной. Она отправилась послушать органную музыку.

«Когда я вышла, то ноги почему-то не шли в гостиницу. Я отправилась в театр. Спектакль был в самом разгаре. Миронов был на сцене. Вдруг его повело в сторону. Тут к нему подбежал Ширвиндт. Мы положили Андрея на столик для реквизита. Я подошла к Андрею, и он произнес: «Боль. Жить, жить надо!»» — заявила она.

По словам Гавриловой, занавес закрыли. Именно ей пришлось выйти к ошарашенным зрителям и сообщить, что спектакль не будет продолжен, потому что Андрею Миронову стало плохо. «Зал после моих слов встал и начал аплодировать», — заявила Гаврилова.

Актер скончался спустя два дня. Причиной стало кровоизлияние в мозг. «Головные боли у него начались еще за девять лет до смерти. Я ему порой делала массаж. Он страдал врожденной аневризмой головного мозга, при которой противопоказаны длительные физические нагрузки. Врач, когда поставил ему диагноз, сразу сказал, что у него в голове граната и непонятно, когда она рванет. Рванула она в итоге на сцене рижской оперы», — заметила Гаврилова.

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Андрей МироновЛюдмила ГавриловаПоследние словаПрограмма "Судьба человека"
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Актриса Людмила Гаврилова вспомнила последние слова в жизни Андрея Миронова
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