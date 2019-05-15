НОВОСТИ

Дождались: вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала»

Новые эпизоды сериала стартуют на Netflix 5 июня. Кстати, там снялись Майли Сайрус и Мориарти из «Шерлока» Эндрю Скотт.

Дождались: вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала»
Эндрю Скотт в роли Мориарти. Кадр из сериала "Шерлок"

Компания Netflix выложила в Сеть трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало». Сюжет новых эпизодов неизвестен, но в синопсисе к ролику говорится о том, что это «три новые истории о будущем, которое мы можем застать».

Несмотря на то что новый сезон состоит всего из трех эпизодов, создатели телепроекта решили компенсировать количество звездными именами.

Так, в пятом сезоне зритель встретится с Майли Сайрус, Соколом из кинокомикса «Мстители: Финал» Энтони Маки и Мориарти из «Шерлока» Эндрю Скоттом.

Сериал стартует на Netflix уже 5 июня.

Пользователи Сети, успевшие просмотреть трейлер, уже вовсю его обсуждают. «Люди сегодня настолько привязаны к девайсам, что показанное звучит патетически», — отметил одни из них.

«Как я рад, что сериал вернулся, но мысль о том, что там всего три эпизода, вгоняет в депрессию», — пожаловался другой.

«Думаю, у меня будет посттравматическое стрессовое расстройство после того, как я снова увижу Мориарти», — пошутил следующий.

«Майли так прекрасна! Не могу дождаться ее нового альбома», «Боже, я не могу дышать. Майли Сайрус здесь! Я потрясен», — восхитились фанаты певицы.

«Не могу дождаться экзистенциального кризиса после того, как посмотрю сериал. Спасибо, Netflix!», «Жду чувства опустошенности и депрессии после каждого эпизода», — написали поклонники.

«Ребята, Мориарти жив!», «Мориарти, Сэм Уилсон (Сокол из фильма «Мстители: Финал». — Прим. ред.), Ханна Монтана (одноименный сериал, где играла Сайрус. — Прим. ред.)!», «Netflix закручивает сюжет почище, чем в «Игре престолов»!» — обрадовались зрители.

Нашлись и остряки, которые пошутили по поводу того, какой из сериалов могут признать лучшим.

«Игра престолов»: «Я буду лучшим проектом 2019 года!»

«Черное зеркало»: «Ты думаешь, я всего лишь шуточки откалываю?»

Вам может быть интересно:

Вышел официальный трейлер сиквела «Малифисента: Повелительница Зла» с Анджелиной Джоли и Эль Фаннинг «Люди в черном»: Тесса Томпсон присоединилась к Крису Хемсворту Netflix опубликовал трейлер нового сериала о путешествиях во времени

Тэги:

сериал "Черное зеркало"сериалы Netflixтрейлер 5 сезона "Черное зеркало"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дождались: вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала»
Интересно?
Поделись с друзьями: