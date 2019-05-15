Дождались: вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала»

Новые эпизоды сериала стартуют на Netflix 5 июня. Кстати, там снялись Майли Сайрус и Мориарти из «Шерлока» Эндрю Скотт.

Компания Netflix выложила в Сеть трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало». Сюжет новых эпизодов неизвестен, но в синопсисе к ролику говорится о том, что это «три новые истории о будущем, которое мы можем застать».

Несмотря на то что новый сезон состоит всего из трех эпизодов, создатели телепроекта решили компенсировать количество звездными именами.

Так, в пятом сезоне зритель встретится с Майли Сайрус, Соколом из кинокомикса «Мстители: Финал» Энтони Маки и Мориарти из «Шерлока» Эндрю Скоттом.

Сериал стартует на Netflix уже 5 июня.

Пользователи Сети, успевшие просмотреть трейлер, уже вовсю его обсуждают. «Люди сегодня настолько привязаны к девайсам, что показанное звучит патетически», — отметил одни из них.

«Как я рад, что сериал вернулся, но мысль о том, что там всего три эпизода, вгоняет в депрессию», — пожаловался другой.

«Думаю, у меня будет посттравматическое стрессовое расстройство после того, как я снова увижу Мориарти», — пошутил следующий.

«Майли так прекрасна! Не могу дождаться ее нового альбома», «Боже, я не могу дышать. Майли Сайрус здесь! Я потрясен», — восхитились фанаты певицы.

«Не могу дождаться экзистенциального кризиса после того, как посмотрю сериал. Спасибо, Netflix!», «Жду чувства опустошенности и депрессии после каждого эпизода», — написали поклонники.

«Ребята, Мориарти жив!», «Мориарти, Сэм Уилсон (Сокол из фильма «Мстители: Финал». — Прим. ред.), Ханна Монтана (одноименный сериал, где играла Сайрус. — Прим. ред.)!», «Netflix закручивает сюжет почище, чем в «Игре престолов»!» — обрадовались зрители.

Нашлись и остряки, которые пошутили по поводу того, какой из сериалов могут признать лучшим.

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