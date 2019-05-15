Начало звездной карьеры: Наталья Водянова опубликовала свой архивный снимок

Наталью Водянову многие называют нижегородской Золушкой. Она родилась в Нижнем Новгороде, но уже в подростковом возрасте стала работать моделью. Более того, сразу была замечена представителями популярного агентства и получила приглашение поработать во Франции. Ныне она супермодель и жена французского бизнесмена Антуана Арно. К слову, русская красавица воспитывает пятерых детей.

Водянова дружна с именитыми модельерами, является желанной гостьей на светских мероприятиях, а также близко общается с такими звездами, как Наоми Кэмпбелл и Виктория Бекхэм. При этом девушка никогда не забывает о своих корнях. Она каждый год навещает маму и сестер, а вот бабушка в последнее время все чаще гостит у самой модели в Париже. Похоже, что на днях Наталья решила полистать свой альбом и наткнулась на очень знаковую фотографию.

В соцсети девушка разместила снимок, на котором запечатлена в подростковом возрасте. В кадре она лежит на кровати с книгой Рони Шнайдер и плюшевым зайчиком.

«Эта фотография была сделана Алексеем Васильевым, который нашел меня в тот момент, когда я ждала получения визы для поездки в Париж. Можете себе представить, что у этого пухлого ребенка был какой-то шанс в индустрии?!» — написала Водянова.

Поклонники отметили, что звезда подиумов даже в детстве была очень красивой. Многие не согласились с моделью в том, что раньше она была пухленькой. «Все думают, что все достается легко! А если вот так все вспомнить, не думаю, что все смогли бы выдержать и выстоять», «Такая же милая и такой же чистый искренний взгляд», «Где ты пухлая?», «Само очарование, и с годами оно только прибавилось», — высказались подписчики.