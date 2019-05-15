Повзрослевший внук Андрея Миронова появится в сериале на Первом канале

Первый канал скоро запустит в эфире новый сериал «Наследники», снятый режиссером Владом Фурманом. Главную роль в картине исполнит возвратившаяся в кино после десятилетнего перерыва Наталья Андрейченко.

Согласно сценарию, Антонина, тихо живущая в глуши и скрывающая свое прошлое от уже повзрослевших детей, неожиданно получает известие о смерти мужа, которого она не видела около двадцати лет. Покойный оставил после себя наследство двум ее дочерям, но выясняется, что есть еще один загадочный наследник – некая третья сестра. Сюжет неожиданно начинает закручиваться в лучших детективных традициях.

Дочерей главной героини сыграют Юлия Пересильд и Ангелина Стречина. Младшая дочь Антонины эмоциональна, темпераментна и талантлива. Несмотря на это, осуществить мечту и поступить в театральный ВУЗ ей не удается. Девушка решает, что жизнь ее закончена, и прыгает в реку с моста. Из воды ее спасает мотоциклист. В роли байкера на экране появится внук Андрея Миронова и сын Марии Мироновой Андрей Удалов.

Чтобы лучше вжиться в своего персонажа, молодой актер, сыгравший в фильме «Спасти Ленинград», с нуля начал осваивать байк. Раньше он никогда даже не сидел на мотоцикле, однако добросовестно учился и в кадре ездит на железном коне сам. Для человека, первый раз оседлавшего байк, это огромное достижение.

Повзрослевший наследник знаменитой актерской династии стал достойным продолжателем дела Мироновых. Впрочем, исполнять на транспортном средстве трюки режиссер Андрею категорически запретил.

«Я сам вожу байки знаю, с каким риском это связано. Можно все себе переломать!» – цитирует Влада Фурмана Tele.ru.

В итоге резкие повороты и езду на одном колесе за Удалова выполняли профессиональные дублеры и каскадеры.