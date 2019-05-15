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Пэрис Хилтон публично назвала Линдси Лохан «жалкой и убогой»

Светские львицы ведут давнюю вражду.

Пэрис Хилтон публично назвала Линдси Лохан «жалкой и убогой»

Пэрис Хилтон, выступая на шоу Watch What Happens Live негативно высказалась в адрес бывшей подруги Линдси Лохан. Раньше девушки постоянно проводили время вместе, однако дружба закончилась в один момент.

Ведущий шоу предложил Хилтон назвать три положительных качества экс-подруги. Пэрис задумалась и сказала: «Ну, она определенно жалкая и убогая», чем немало изумила его.

Отвечая на вопрос, преуспевает ли сейчас Линдси, Пэрис с сарказмом ответила: «О да, разумеется».

Стоит напомнить, что вражда между девушками длится уже достаточно долго. Сперва они проводили много времени вместе и позировали папарацци исключительно вдвоем, но однажды дружба завершилась, и никто из них не дал четкого ответа, что стало причиной размолвки.

Год назад всплыло старое видео, где Линдси обвиняет бывшую подругу в том, что она ударила ее, и показывает след на руке. В ответ Пэрис назвала девушку патологической лгуньей.

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Пэрис Хилтон публично назвала Линдси Лохан «жалкой и убогой»
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