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Милла Йовович призналась, что два года назад сделала экстренный аборт

43-летняя актриса отметила, что это обернулось для нее тяжелейшей депрессией.

Милла Йовович призналась, что два года назад сделала экстренный аборт
Милла Йовович. фото: globallook.com

Миллу Йовович (Milla Jovovich) многие полюбили после выхода фильма «Пятый элемент», который стал культовым. В нем она снялась совсем юной. Стоит отметить, что девушка выросла в США, но все знают, что ее мама — советская актриса Галина Логинова. В 17 лет девушка вышла замуж за Шона Эндрюса, но их брак был недолгим. Лишь десять лет назад звезда наконец-то обрела любовь, выйдя замуж за режиссера Пола Андерсона. Она подарила ему дочерей: Эву Габо и Дашиэл Иден.

Сейчас Милле 43 года. Несмотря на плотный рабочий график, актриса каждую свободную минуту проводит с дочерьми. Оказалось, что Йовович могла стать мамой в третий раз два года назад, но ей пришлось прервать беременность. В микроблоге девушка рассказала, что тогда находилась на съемках в Восточной Европе. У нее внезапно начались преждевременные роды. Пришлось делать экстренный аборт.

«Я сказала, что должна находиться в сознании на протяжении всей процедуры. Это был один из самых ужасных опытов в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары», — поделилась Милла.

По ее словам, она была одинока и беспомощна в тот момент. Из-за произошедшего артистка впала в депрессию. Лишь ради детей она решилась обратиться к специалистам за помощью.

«К счастью, я смогла найти выход из этого личного ада, не прибегая к лекарствам, но воспоминания о том, через что я прошла и что потеряла, останутся со мной до самой смерти», — добавила девушка.

Она заверила, что через аборт не хочет пройти ни одна женщина, но у них должны быть права на подобную процедуру. Йовович решила высказаться против запрета на абортов на сроке больше шести недель, которое собираются внести американские власти в штате Джорджия. Против этого законопроекта выступила и 31-летняя Эван Рэйчел Вуд, которая в ответ предложила ввести обязательную вазэктомию для мужчин.

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беременность и родызвездные детиМилла Иовович
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Милла Йовович призналась, что два года назад сделала экстренный аборт
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